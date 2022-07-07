الصحة في رام الله تتسلم أجهزة ومعدات طبية بدعم ياباني

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، أنها تسلمت أجهزة ومعدات طبية بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بحضور الممثل الرسمي للوكالة في فلسطين توشيا آبي، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن هذه الشحنة من الدعم بقيمة نحو 369 ألف دولار، تشمل أسرّة وحدة العناية المركزة، ومقياس تدفق الأوكسجين، وجهاز التنفس الاصطناعي، ووحدة مراقبة جانب السرير، ومعدات المختبر مثل عداد خلايا الدم والمحلل الكيميائي والمعقم بالبخار".

وأضافت الكيلة، أن شحنة مشابهة بدعم من "جايكا" قد تم إرسالها إلى قطاع غزة.

وتابعت الوزيرة: "تأتي هذه الشُحنة ضمن حزمة من الدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية التعاون الدولي لوزارة الصحة بمعدات وأجهزة ومستلزمات طبية وتدريب كوادر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة نحو مليون وسبعمئة ألف دولار، امتدت منذ حزيران من العام الماضي (2021) وتستمر حتى كانون الأول من العام المقبل 2023.