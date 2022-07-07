فيديو تفاصيل فضيحة وادي رم الجنسية لسياح أجانب في الأردن .. قصة فضيحة وادي رم

فيديو تفاصيل الفضيحة الجنسية في وادي رم لسياح أجانب في الأردن ، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق 7-7-2022 بآلاف التغريدات التي تستنكر لما حصل في فضحية وادي رم في الأردن ولقد قام فريق فلسطين اليوم بإرفاق الفيديو مع التفاصيل الحادثة التي أحدثت ضجة عارمة في البلاد وباتت قضية رأي عام .

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتناول فيها فيديو تفاصيل فضيحة وادي رم لسياح أجانب في الأردن التي تسبب بغضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد استنكر الجميع الحادثة بعد ان اعتبروها مخالفة لتقاليد والعادات الاجتماعية الأردنية وعن التفاصيل فهي التالي:

فيديو تفاصيل فضيحة وادي رم في الأردن

وعن تفاصيل الحادثة حول فضيحة وادي رم في الأردن التي تسببت بحالة من الاستياء العام لدى المواطنين إذ تداول المئات من المواطنين مقطع الفيديو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفضيحة ، والتي تظهر فيه بوضوح ان الرجل والمرأة يمارسان الجنس من داخل احدى الكرات الزجاجية التابعة الى احد المخيمات السياحية في وادي رم.

فضيحة وادي رم لسياح اجانب

فضيحة الإباحية في وادي رم بالأردن

وعلقت صفاء العمرو عبر صفحتها الشخصية على تويتر حول فضيحة وادي رم في الأردن :"يا الله كيف انه البعض عنده دناءه لا توصف شفت اكتر من حدا منزل أنه فيديو وادي رم مقرف والمشكلة في الناس اللي بتحكي ابعت يعني فضيحه وعدم ستر ما بتخافوا ع عرضكم سيدنا علي قال ولو رأيت الفاحشة بعيني لسترتها بردائي فإن مذيع الفاحشة كفاعلها خلص خلي عندكم خوف من الله بس".

كما ان ردود أفعال الجمهور حول فضيحة وادي رم في الأردن لم تتوقف إذ كتب الصحفي نضال سلامة عبر صفحته الشخصية : "يعني أين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من فيديو قلة الحياء تبع وادي رم .. معاليك حتى لو كانوا أجانب كيف يسمح بذلك في دولة عربية ذات قيم .. وكيف يسمح بتصوير".

ونظرا لبشاعة الفيديو فقد اضطر فريق فلسطين اليوم الاخباري بعدم نقله ونشره عبر موقعه نظرا لحساسية المشهد التي يرفضها الجميع .