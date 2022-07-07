بث مباشر يوم عرفة الان- بث مباشر جبل عرفات الان، لا يزال يوم عرفة يسيطر على محركات البحث العالمية وغيرها من محركات البحث في هذا اليوم المبارك، كون يوم عرفة فيه الكثير من العبادات والذي يصادف يوم الجمعة، والتي يتجمع فيها خطبة يوم عرفة وخطبة يوم الجمعة، فضلاً عن صعود الحجاج لجبل عرفة، فالحج عرفة كما قال خير البشر رسول الله محمد صل الله عليه وسلم، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل المسلمين الغير حجاج في الوطن العربي وغيرها من الدول الأوروبية على مشاهدة وقفة الحجاج يوم عرفة 2022، وضعنا لكم هذه المقالة في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لنشر كافة القنوات والروابط الممكنة لمشاهدة وقفة الحجاج على عرفة وبث مباشر جبل عرفات الان.

بث مباشر وقفة عرفات ومتابعة مناسك الحج 2022

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، ويعتبر يوم عرفة من اهم أيام السنة الهجرية عند المسلمين جميعا ، خاصة وأن كثيرون يبحثون في هذا اليوم عن الأجر العظيم ويبحثون كذلك عن أفضل أعمال يوم عرفة والدعاء يوم عرفة وصيام يوم عرفة وغيرها من العبادات التي يلجأ العبد إليها تقربا لله عز وجل.

بث مباشر جبل عرفات الان

وفي مقالنا بث مباشر يوم عرفة الان- بث مباشر جبل عرفات الان، سنوضهح لكم القنوات التي تعرض بث مباشر ليوم عرفة، قناة مكة بث مباشر الآن نقل صلاة وخطبة يوم عرفة ، حيث تقوم إدارة قناة مكة المكة بشكل دوري وعلى مدار الساعة بنقل شعائر ومناسك الحج ، حيث توقف موسم الحج خلال العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا ، إلا أن السلطات السعودية سمحت هذا العام بقدوم الحجاج إليها بسعة مليون حاج من مختلف دول العالم والداخل.

مشاهدة وقفة الحجاج يوم عرفة 1443

اخترنا لكم :أفضل أدعية يوم عرفة ...دعاء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 2022

بث مباشر.. الحجاج يقفون على عرفة

ومن المقرر ان يقوم حجاج بيت الله الحرام بالصعود إلى صعيد جبل عرفات مع بزوغ فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ومن أفضل مميزات يوم عرفة هذا العام انه يوافق يوم الجمعة والذي يعتبر من أفضل أيام الله، هذا وكان حجاج بيت الله الحرام قد قاموا بأداء يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحجة في منى ثم قاموا بالصعود بعد صلاة الفجر مباشرة إلى صعيد جبل عرفات الطاهر، هذا وقد أكدت السلطات السعودية أنها تقوم حاليا بتجهيز جميع الإمكانيات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات بسلام ودون تزاحم بين الحجاج.

بث مباشر ليوم عرفات

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أن هناك الكثير من القنوات الفضائية العربية والعالمية سوف تقوم ببث مباشر لوقفة حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، كما سيتم بث خطبة عرفة أيضا بث مباشر، ويمكن لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمشاهدة وقفة عرفات 1443 من خلال متابعة القناة السعودية الأولى من هنـــــــــــــــــــــا.

بث مباشر الآن قناة مكة المكرمة نقل صلاة وخطبة يوم عرفة 1443

بث مباشر يوم عرفة

موعد صلاة العيد 2022

وفي مقالنا بث مباشر يوم عرفة الان- بث مباشر جبل عرفات الان، وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ/2022، في فلسطين هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وأكد الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

أفضل الدعاء في يوم عرفة: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ"

من روائع الدعاء في يوم عرفة: