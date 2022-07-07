بالفيديو بعد لوغانسك.. إلى أين تتجه أنظار روسيا ؟

بدأت القوات الروسية الزحف نحو بقية المدن في إقليم دونباس الذي تنتمي إليه لوغانسك، ويرتكز الجهد العسكري حاليا على ثلاثة مدن بعينها.

ويُشار إلى أن ذلك جاء بعدما بسطت روسيا سيطرتها على منطقة لوغانسك في إقليم دونباس.

ووذكرت قناة "دي دبليو" الألمانية، :"أن المدن الثلاث التي تتطلع روسيا للسيطرة عليها هي: سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت، وتقع هذه المدن في منطقة دونيتسيك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونابس.

ولا تزال هذه المدن الثلاثة تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وكلها تحتل أهمية استراتيجية ورمزية في الوقت نفسه.

وأشارت القناة الألمانية أن المعركة في هذه المدن الثلاث ستكون حاسمة، خاصة أن القتال من أجل السيطرة على إقليم دونباس دخل المرحلة الأخيرة من وجهة نظر روسيا التي ركزت جهدها العسكري في هذه المنطقة خلال الشهرين الأخيرين من الحرب.