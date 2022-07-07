موعد صلاة عيد الأضحى في غزة 2022-موعد صلاة العيد 2022، ساعات وتفصل المسلمين في كافة انحاء الكرة الأرضية على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، والذي يصادف أول أيامه يوم السبت 9/7/2022، لذلك يجد الكثيرين أنفسهم يجهلون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، سواء كان في الدول العربية وغيرها من الغير عربية، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين سواء كانت في الضفة الغربية الفلسطينية وقطاع غزة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث الكثيرة والمتواصلة عبر محركات قوقل وغيرها من محركات البحث.

موعد صلاة العيد في غزة 2022

وعيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

موعد صلاة العيد 2022

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ/2022، في فلسطين هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وأكد الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الخميس 7/7/ 2022 أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ/2022م, هو الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحاً (6:15) حسب التوقيت الصيفي, وفقاً لإعلان مفتي القدس والديار الفلسطينية د. محمد حسين.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بموعد إقامة صلاة العيد, سائلةً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال.

#الطوارئ_والأزمات: نعلن اليوم عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة.#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/1ohpTEtmCY — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) July 4, 2022

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 غزة

والفلسطينيون يهتمون كثيرا في أداء سنة صلاة العيد، كونها سنة مؤكدة يُثاب من يؤديها، لكن لا يؤثم من يتركها، لكن الذي يؤديها يكسب الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، لهذا تجد التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة، كثير جدا حول موعد، متى صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين، لأنهم ينتظرون هذا الزائر الجميل بفارغ الصبر، ويحيون طقوس وسنن هذه المناسبة بكل تفاصيلها، حتى إنها تبعث السعادة والفرح والبهجة في نفوس الجميع سواء كان كبيرا أو صغيرا شاب أو مسن أو إمرأة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 / 1443 في قطاع غزة

تعرف على اماكن صلاة عيد الاضحى 2022 في غزة

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي. وأكد الشيخ حسين في بيان، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الاثنين، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج. وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.