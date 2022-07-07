ما هو الشرط الذي يفصل دي ليخت عن بايرن ميونخ ؟

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الخميس، إن وفدا من بايرن ميونخ الألماني سافر إلى إيطاليا لحسم صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق يوفنتوس.

وكان قد تنافس بايرن ميونخ مع تشيلسي على مدار الفترة الماضية من أجل الظفر بخدمات اللاعب دي ليخت، الذي يتضمن عقده مع يوفنتوس، شرطاً جزائياً بقيمة 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية :"بأن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبطل ألمانيا التاريخي، سافر إلى إيطاليا لعقد محادثات مع نظيره هناك فيدريكو تشيروبيني بشأن دي ليخت".

وأضافت الصحيفة :"إن بايرن رفع عرضه الأخير لضم دي ليخت إلى 75 مليون يورو، لكن اليوفي يريد على الأقل 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافعه الهولندي، وهو الشرط الوحيد لحسم الصفقة".

من جانبه، يفضل دي ليخت الانتقال إلى بايرن ميونخ على تشيلسي، خاصة بعد تعاقد بطل ألمانيا مع 2 من زملائه السابقين في أياكس أمستردام الهولندي، وهما المغربي نصير مازراوي ريان جرافينبرج.

ويُشار إلى أنه قام دي ليخت بوقف كافة المفاوضات مع تشيلسي للتسريع بنقله إلى بايرن ميونخ، الذي تواصل معه بشكل شخصي عبر حميديتش والمدرب يوليان ناجلسمان لإقناعه بمشروع الفريق البافاري.

الجدير ذكره أن دي ليخت انتقل إلى يوفنتوس قادماً من أياكس قبل 3 سنوات، حيث خاض خلال تلك الفترة 117 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 3.