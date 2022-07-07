هل اقترب كريستيانو رونالدو من تشيلسي؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، واصل غيابه عن تدريبات فريقه لليوم الرابع على التوالي.

ويُشار إلى أنه منذ عودة مانشستر يونايتد إلى التدريبات يوم الإثنين الماضي، لم يظهر رونالدو مطلقا، في ظل مطالبته إدارة النادي بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية :"بأن رونالدو غاب عن آخر حصة تدريبية للفريق قبل السفر إلى المعسكر التحضيري في قارة آسيا، والذي ينطلق يوم الجمعة في العاصمة التايلاندية بانكوك".

وأضافت الصحيفة :"إن تشيلسي من جانبه بصدد التقدم بعرض رسمي إلى مان يونايتد لشراء كريستيانو رونالدو بعدما استسلمت إدارة النادي لرغبة "الدون" في الرحيل.

ويستعد تود بويلي مالك تشيلسي الجديد، وأحد كبار المعجبين برونالدو، والمسؤول عن ملف التعاقدات في جنوب لندن لتقديم عرض شراء للبرتغالي بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل رونالدو في مواصلة المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل 2022-2023 بعد قرابة 20 عاما شارك على مدارهم جميعاً بلا استثناء في المشاركة بالبطولة القارية.

جدير ذكره أن اسم رونالدو ارتبط على مدار الفترة الماضية بنادي بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي لكنهما كانا غير قادرين على دفع راتب اللاعب الكبير الذي يصل إلى 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.