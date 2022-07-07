أسعار اللحوم والأضاحي في مصر اليوم الخميس 7-7-2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث لم يتبقى عليه سوى يوماً واحداً وهو يوم عرفة الذي يصادف غداً الجمعة، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار اللحوم والأضاحي في مصر وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود لشراء الأضاحي واللحوم وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محرك البحث الشهير جوجل، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كتابة مقال بعنوان أسعار اللحوم والأضاحي في مصر اليوم الخميس 7-7-2022، آملين أن ينال على إعجابكم.

أسعار اللحوم والأضاحي في مصر اليوم الخميس 7-7-2022

سعر كيلو اللحم في مصر اليوم الخميس 7 -7-2022

استقرت أسعار اللحوم في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 7 -7-2022، بعد ارتفاعات متتالية جراء غلاء الأعلاف وقرب عيد الأضحى.

ويبحث العديد من المصريين عبر الإنترنت عن أسعار اللحوم وأسعار الأضاحي، وأسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم وأهم المنافذ المختلفة في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الخميس 7 -7-2022 في محلات الجزارة

لحوم الكندوز

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز لدي محلات الجزارة ما بين 155 و180 جنيهًا للكيلو.

اللحم البقري

وأسعار اللحوم البقري تبدأ من 155 جنيهاً إلى 195 جنيهاً للكيلو.

اللحم الجملي

وسجلت أسعار اللحوم الجملي 140 جنيهاً للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 160 جنيهاً إلى 200 جنيه.





أسعار اللحوم اليوم الخميس 7 -7-2022 في محلات الجزارة

أسعار اللحوم المفرومة

وبلغت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 130 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكباب

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 180 جنيهاً.

أسعار اللحوم البتلو

وتتراوح أسعار اللحوم البتلو من 160 إلى 180 جنيهاً للكيلو.

أسعار الكبدة

وأسعار الكبدة تتراوح ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية الخميس 7 يوليو2022

سعر الكيلو جرام من اللحوم الضأن المجمد، سجل 75 جنيهاً.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم سجل 90 جنيهاً.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد المفروم سجل 90 جنيهاً.

سعر كيلو اللحو الضأن تراوح بين 90-100 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الداخلية

وقد سجلت أسعار اللحوم الكندوز في منافذ وزارة الداخلية 90 جنيهاً للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من اللحم المفروم 85 جنيها.

وسجلت أسعار اللحوم السوداني المجمدة في منافذ وزارة الداخلية 80 جنيهاً للكيلو.

وسعر الكيلو الواحد من اللحوم السودانية الطازجة سجل 120 جنيهاً.

أسعار اللحوم والأضاحي في مصر اليوم الخميس 7-7-2022

وبدوره قال يوسف البسومي نقيب الجزارين في مصر :"إن بقايا تأثيرات وباء كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار اللحوم وجميع السلع، ورغم الارتفاعات في الأسعار ومنها أسعار اللحوم إلا أن الوضع آمن في مصر".

وكانت طرحت وزارة التموين ما يقرب من 200 طن لحوم يوميا بكافة الأنواع في منافذها والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات لتوفير السلع التي يحتاجها الشعب وفق بيان سابق.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت أن جميع منافذ الوزارة سوف تعمل خلال أيام العيد لتوفير احتياجات المصريين.