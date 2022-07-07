وقائي السلطة يعتقل المحرر صوالحي في نابلس

أقدمت أجهزة أمن السلطة على اعتقال المحرر المجاهد مراد عبد الله صوالحي، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس.

فقد اعتقل عناصر جهاز الأمن الوقائي المحرر مراد صوالحي من منزله في شارع القدس بمحافظة نابلس، واقياده إلى جهة مجهولة دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

والمعتقل صوالحي أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات، وهو شقيق الأسير القائد في سرايا القدس فهد عبد الله صوالحي، الذي يقضي حكماً بالمؤبد (7 مرات + 50 عاماً) في سجون الاحتلال.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في مدن الضفة الغربية، دون الاستجابة لمطالب التوقف عن الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين كافة.