البكري يبحث مع رئيس بعثة الحج الكويتية تعزيز التعاون ودعم القدس

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الشيخ حاتم البكري، مع رئيس بعثة الحج الكويتية، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم القدس.

وأشاد الشيخ البكري لدى زيارته إلى مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة، بدعم دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، للقضية والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد عمق هذه العلاقات وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين.

واستعرض، الانتهاكات "الاسرائيلية" بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته، خاصة في مدينة القدس، واقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، ومنع المواطنين من الوصول الى الاماكن المقدسة.

وأشار البكري، إلى أنه ناقش مع رئيس بعثة الحج الكويتية، العديد من القضايا المشتركة التي يجب ان تكون على طاولة البحث في المرحلة المقبلة بين الجانبين، خاصة دعم مدينة القدس.

وقال: وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية لها باع طويل في خدمة المشروع الاسلامي في العالم، ونأمل بأن يكون لهذه الجهود انعكاس على فلسطين من خلال التنسيق والتعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع في فلسطين والاماكن الاسلامية فيها".

وأعرب البكري عن أمله بارتقاء التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الكويتية في المرحلة المقبلة بعد انتهاء موسم الحج لتطوير الخطاب الديني، ووضع استراتيجية لعمل وزارة الاوقاف ليس على مستوى فلسطين فقط إنما على المستوى العربي، وفق رؤية القيادتين السياسيتين لفلسطين والكويت.

من جانبه، رحب رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي، بالوزير البكري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن الكويت تكن لفلسطين تقديرا واجلالا لما يقوم به شعبها من صمود أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد عمادي دعم دولة الكويت لفلسطين وشعبها، وقال: هذه الأرض مقدسة ولها مكانة في قلب كل مسلم، ففيها المسجد الأقصى الذي تشد الرحال إليه، كما قال رسولنا الكريم.

وأضاف: واجبنا تجاه فلسطين وقضيتها هو واجب النصرة والمساندة والدفاع، وأن مد يد العون لاخوتنا في فلسطين هو واجب شرعي قبل أن يكون واجبا سياسيا أو أخويا.

وأشار إلى أن المؤسسات الرسمية والاهلية تبذل جهودها في دعم الاعمال الخيرية في ارض فلسطين، وقال: "هذا الكلام ليس من باب المجاملة بل هو واجب شرعي تجاه اخواننا في فلسطين، الذين يتحملون العبء الاكبر عن الأمة الاسلامية في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس بعثة الحج الكويتية، درعا تكريما للوزير البكري.