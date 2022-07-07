أفضل أدعية يوم عرفة ...دعاء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 2022، هو أهم ما يبحث عنه المسلمون عبر محركات البحث في طيلة أيام العشر من ذي الحجة وخاصة اليوم التاسع من هذه الأيام المباركة وهو يوم عرفة، لما لهذا اليوم من عظمة وفضائل خصها بها الله سبحانه وتعالى، ويتضرع المسلمون كافة بالدعاء الى الله املا في ادراك ثواب هذا اليوم المبارك يوم عرفة الذي يكفر صيامه السنة الماضية والباقية، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة لنشر أفضل أدعية يوم عرفة ودعاء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة في هذه الأثناء عبر محركات البحث العالمية عن يوم عرفة ودعاء يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسول الله ﷺ سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يُكفِّر السنة الماضية والباقية، وسُئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يُكفِّر السنة الماضية، وسُئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم وُلِدْتُ فيه، وبُعثتُ فيه، وأُنزل عليَّ فيه. رواه مسلم

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

وجاء من أفضل أدعية يوم عرفة :" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك يشرع للحاج أن يكبر عند عودته من منى إلى عرفات، وذلك تصديقًا لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «كان يُهِلُّ منا المُهِل، ويُكبِّر منا المُكبِّر فلا يُنكر عليه» [صحيح البخاري]

أفضل الدعاء في يوم عرفة: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ"

من روائع الدعاء في يوم عرفة: