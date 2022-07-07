أفضل أدعية الرسول في يوم عرفة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - دعاء الرسول في يوم عرفة لبيك اللهم لبيك، مع بدء نهار يوم عرفة المبارك، يبدء المسلمين في عملية السعى والبحث عن أفضل الاعمال والعبادات التي تقرب العبد من ربه، لذلك تجد عمليات بحث كثيرة ومكثفة تجرى خلال هذا اليوم المبارك يوم عرفة2022، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل أدعية الرسول في يوم عرفة، كون هذا اليوم يوم عرفة يحظى بمكانة مهمة في الدين الإسلامي، ويحرص أغلب المسلمين على نيل ثوابه بالصيام والإكثار من الدعاء والتسبيح وفعل الخير ويوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه ملايين الحجاج على جبل عرفات، الذي يطلق عليه أيضا المشعر الحرام، المشعر الأقصى، جبل الرحمة، ويقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي مكة المكرمة بالسعودية، ويبلغ نحو ميلين طولا ومثلهما عرضا.

أفضل أدعية الرسول في يوم عرفة

وعرفة هو اسم للموقف الذي يقف فيه الحُجَّاج، وحدوده مكانيًّا تكون من الجبل الذي يُطِلّ على بطن عُرَنَة، ويشمل الجبال المقابلة، ويمتدّ إلى ما يَلي حوائط بني عامر، ولا يتمّ الحَجّ إلّا بالوقوف فيه.

ولهذا اليوم مكانة دينية عظيمة، فهو اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام وأتم فيه النعمة، وهو أحد الأيام العشرة التي أقسم الله بها، وصيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كما أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار.

دعاء الرسول في يوم عرفة

دعاء يوم عرفة لبيك اللهم لبيك

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

وجاء من أفضل أدعية يوم عرفة :" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك يشرع للحاج أن يكبر عند عودته من منى إلى عرفات، وذلك تصديقًا لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «كان يُهِلُّ منا المُهِل، ويُكبِّر منا المُكبِّر فلا يُنكر عليه» [صحيح البخاري]

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وفي مقالنا أفضل أدعية الرسول في يوم عرفة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - دعاء الرسول في يوم عرفة لبيك اللهم لبيك، جاء أفضل أدعية الرسول في يوم عرفة 2022 :" اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنقصها أبدا والزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مكتوب

اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول ، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح).

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا”.

متى يوم عرفة2022

يوم عرفة هو ثاني أيام الحج، ويوافق هجريًا اليوم التاسع من ذي الحجة، أي يوم 9 ذي الحجة 1443، ويحل هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو 2022.

ويسبق يوم الوقفة ما يعرف باسم "يوم التروية" وهو أول أيام الحج، بينما يليه يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يستمر حتى نهاية أداء الفريضة وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً، وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً أو جهلاً أو قلة مبالاة بها. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي ، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا. اللهم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ربي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يُبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تُعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلق .

دعاء يوم عرفة مستجاب

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ.

حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى، أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى»

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

دعاء يوم عرفة للحبيب