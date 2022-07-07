أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك حيث يُصادف غداً الجمعة يوم عرفة وثم يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو من الأعياد الكبيرة التي يحتفل بها المسلمون، وهناك العديد من الطرق للتواصل وتبادل الرسائل فيما بينهم، ومن هذه الطرقة للتهنئة رسائل التهنئة التي يتبادلها المواطنين مع اقاربهم وأصحابهم وجيرانهم، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022، أملين أن ينال هذا المقال على إعجابكم، وللتعرف على الرسائل تابع المقال للنهاية.





أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

ويُعد العيد أجمل وافضل المناسبات الخاصة بشهر الحج وله فرحة كبيرة يتجمع فيه الأهل والاصدقاء والأحباب ويرسلون بطاقة تهنئة بالعيد الاضحى إلى كل من يحبونهم.

أجمل رسائل في العيد

أولاً: كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه. أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

ثانياً: أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي لأضعها بين يديك، فتنشر العبير الفوّاح، وتقول لك: كل عام وأنت بخير.

ثالثاً: هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

رابعاً: تهنئة عيد الأضحى اسلامية، كل عيد وأنت لربك طائع ولدينك رافع ولأهلك نافع ولنبيك تابع.



رسائل مميزة في العيد

أولاً: تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الأقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم لكن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد أضحى سعيد وعمراً بالفرح يزيد.

ثانياً: ها هو العيد السعيد جاء يحمل البشرى وينثر الرَّخاء داعياً إلى المحبة والإخاء وجميل اللقيا بين الأحباء والأهل والأصدقاء فكل عام وأنتم بخير، لعل العيد يجمعنا في أطيب لقاء.

ثالثاً: للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

رابعاً: كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد على الجميع.

أفضل رسائل في عيد الأضحى

- بحروف القرآن وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك.

- جعل الله فجر عيدك نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة لا تُرَدّ، ووهبك رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لك باباً بالجنة لا يُسَدّ.

- طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يا عيد كل فقير هز راحته، شوقاً وكل غني هزه الجود.

- ادام الله لكم العيد دهورا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاضحي المبارك و عساكم من عواده.

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

- كل عام و أنتم بخير والله يجعل عيد الأضحى المبارك فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت الله يسعدكم يارب.

- تهنئة عيد الأضحى اسلامية،عيد الأضحى المبارك بكره العيد ومعاي ناس يشبهون الجنه هم عيدي وسبب فرحتي بهالحياة.

- بأنوار النبي أمسيك وبعيد الفطر أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- من حروف القرآن وكعبة الإسلام وأسماء الرحمن أهنيك بالعيد يا أغلى إنسان.

-اللهم يا نور النور يا مدبرالأمور يا رب البيت المعمور هنئ بالعيد قارئ هذه السطور.

- اسال الله ان يغفر لي ولكم وأن يرضى عني وعنكم جميعا وان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير.