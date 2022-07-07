"جونسون" يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين في بريطانيا

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين البريطانيين.

وأعلن جونسون أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وبدورهم، قال نواب محافظون في البرلمان البريطاني نقلاً عن هيئة الإذاعة البريطانية:" إنه يجب استبدال جونسون على الفور، بدلاً من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف".

جدير ذكره أنه يأتي ذلك في وقت أعلن في 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء، بينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.