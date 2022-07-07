تعرف على أفضل دعاء ليوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب، غداً الجمعة بإذن الله يصادف يوم عرفة وهو أحد الأيام العظيمة والمشهودة عند الله والتي كما ذُكر في فضلها أنها أفضل أيام العام على الإطلاق كما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة، حيث أنه يبحث الكثير من المتابعين على أفضل الأدعية التي يدعون فيها الله عز وجل لكي يجزيهم أفضل الثواب على الأعمال الصالحة من صدقة ودعاء وزيارة للأرحام وصلاة وحج بيت الله الحرام وغيرها، وبعد ملاحظتنا للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ومحرك البحث جوجل، قررنا فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كتابة هذا المقال عن تعرف على أفضل دعاء ليوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب، أملين أن ينال على إعجابكم.

تعرف على أفضل دعاء ليوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب

ويعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله ويكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات.





أفضل دعاء ليوم عرفة

نقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية ليوم عرفة، وهي كما يأتي:

أولاً: اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

ثانياً: اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

ثالثاً: اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول أحاديث فضل الدعاء وصيام يوم عرفة لغير الحجاج.

رابعاً: اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

خامساً: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

أفضل دعاء ليوم عرفة





فضل يوم عرفة من القرآن الكريم

بعدما ذكرنا أفضل الأدعية ليوم عرفة، نذكر فضلها من القرآن الكريم، وفيما يلي فضله:

- يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

- كما يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

- يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

- يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28].

صيام عرفة لغير الحاج

لقد جاء في فضل صيام غير الحاج من السنة النبوية الحديث التالي: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .