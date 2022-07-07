ما سبب تسمية يوم عرفة-لماذا سمّي جبل عرفات بهذا الإسم، لا يزال المسلمين يبحثون عن سبب تسمية يوم عرفة، وما سبب هذا اليوم المبارك يوم عرفة، خاصة ونحن نعيش أيام العشر من ذي الحجة 2022، التي أقسم الله بها من سابع سماء، فقد قال في كتابه الكريم:" والفجر وليالي العشر"، لذلك تجد المسلمين يتسائلون عن سبب تسمية المكان بجبل عرفات، ويوم عرفة، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة لنوضح لكم سبب تسمية يوم عرفة، وسبب تسمية المكان بجل عرفات.

سبب تسمية يوم عرفة

وكثرت التفسيرات لتسمية يوم التاسع من ذي الحجة بيوم عرفة، وتسمية المكان بجبل عرفات، وفي رواية ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان أنَّ جبل عرفات سمِّي بهذا الاسم بسبب اعتراف الحجاج من البشر بذنوبهم عليه، وقد وعدَ الله تعالى عباده الذين يقفون في عرفات مغفرةً لجميع الذنوب والخطايا ففي الحديث، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فإذا وقَف بعرَفةَ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ينزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيقولُ: انظُروا إلى عبادي شُعْثًا غُبْرًا اشهَدوا أنِّي قد غفَرْتُ لهم ذُنوبَهم وإنْ كان عدَدَ قَطْرِ السَّماءِ ورَمْلِ عالجٍ".

سبب تسمية المكان بجل عرفات

وعرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين، فهو من الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهمّ أركان الحج وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

ويبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ويخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتحقّق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً، أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإنّ ذلك يفسد حجّه.

أسأل الله

أن يجعلكم هذا العام طيبين

والعام القادم لبيت الله حاجين

وحول الكعبة من الطائفيين

وبين الصفا والمروة من الساعين

ومن زمزم الطاهر شاربين

وعلي جبل عرفة واقفين



الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

ولله الحمد pic.twitter.com/WW9FqDKE3Y — هدي الله (@Khaleds86231611) July 4, 2022

لماذا سمّي جبل عرفات بهذا الإسم

والأفضل أن يجمع الحاج في وقوفه على عرفة بين جزء من النهار وجزء من الليل، ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يحافظ الحاج على الطهارة الكاملة، ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والذكر، وذلك لقول الرسول الكريم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير".

واختلف العلماء في سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، حيث وردت عدّة أسباب لتسميته، وهي: أن آدم وحواء حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما في مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا على بعضهما فيه.

كما ورد أن جبريل كان يطوف إبراهيم عليه السلام ويعلمه المناسك والمشاهد، وكان يطوف به في الجبل، ويردد له قوله "أعرفت، أعرفت"، وكان يرد عليه بقوله "عرفت، عرفت".

وقيل إنّ الناس يجتمعون في يوم عرفة على صعيد الجبل، ويتعارفون على بعضهم البعض، وعلى ربهم، فهو يوم تتنزل فيه الرحمات، وتعتق فيه الرقاب، وهو من خير الأيام التي يستحب فيها عمل الخير، وصيام ذلك اليوم يكفّر سنة ماضية وأخرى آتية لصاحبه، ولا بد من الإشارة إلى أنه يوم من أيام الأشهر الحرم، فهو اليوم الذي أتمّ الله فيه نعمته على عباده، وأكمل لهم دينهم فيه.

لماذا يتم الوقوف على جبل عرفات

وتعني كلمة عرفة المشعر الأقصى من مشاعر الحج، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، حيث يقف الحجاج عليه بعد صلاة الظهر في التاسع من ذي الحجة.

وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم، ويطلبون من الله أن يغفرها لهم، وأن يعفو عنهم.

كما قيل إنه مأخوذ من العُرف والذي يعني الرائحة الزكية، لأنّ رائحته تبقى معطرة زكية بالرغم من انتشار رائحة الدم والذبائح في منى يوم النحر، أو لأنه واقع في وادٍ مقدّس.

واسم عرفات هو من الأسماء المرتجلة، وهو ليس جمع عرفة كما يعتقد البعض، وإنما هو مفرد على صيغة جمع. يطلق على جبل عرفات أسماء متعددة، منها: القرين، وجبل الرحمة، وجبل الآل، والنابت.

يوم عرفة.. لماذا سمى جبل عرفات بهذا الاسم

أفضل جدول لتقسيم أعمال العبادة يوم عرفة

ويوم عرفة، يوم عظيم وبارك الله فيه من سابع سماء، لذلك تجد أن المسلمين يحرصون على صيام هذا اليوم فضلاً عن الدعاء وكثرته في هذا اليوم، والحج عرفة، ففريضة الحج لا تتم إلا ببلوغ الحاج هذا اليوم، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة)، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل جدول لتقسيم أعمال العبادة يوم عرفة، فضلاً عن وضع دعاء الرسول محمد صل الله عليه وسلم في يوم عرفة 2022، بعد رصد الفريق عمليات بحث كثيرة عبر محركات البحث ومحرك البحث قوقل عن دعاء الرسول في يوم عرفة2022، وكذلك أفضل ما دعا به الرسول في يوم عرفة2022.

جدول اعمال يوم عرفة لغير الحاج

صلاة الفجر: أداء الصلاة + قراءة جزء من القرآن الكريم + التكبير+ الاستغفار+ التهليل 100 مرّة

بعد شروق الشّمس : أداء ركعتيّ الضّحى+ قراءة جزء من القرآن + الإكثار من الدّعاء والتّكبير والاستغفار

صلاة الظّهر: أداء صلاة الظّهر+ قراءة القرآن الكريم + الصّلاة على رسول الله 1000 مرّة

في ساعة فراغٍ وهدوء: صلّ ركعتين لله تعالى وادعُ الله تعالى بما تريد + صل رحمك وأصدقائك ولو من خلال الهاتف

صلاة العصر: أداء صلاة العصر+ الصلاة على النبي كثيرًا + قراءة جزء من القرآن الكريم والاستغفار

صلاة المغرب: أداء صلاة المغرب+ خدمة الوالدين والأهل بعد الإفطار +الاستغفار والدّعاء والتّكبير بكثرة

صلاة العشاء: أداء صلاة العشاء + قراءة القرآن الكريم+ الجلوس للدّعاء والمناجاة والابتهال

بعد صلاة العشاء: قيام الليل بالصلاة والدّعاء والاستغفار+ التّهليل والتّكبير وأداء صلاة الوتر.

دعاء يوم عرفة لبيك اللهم لبيك

ومن جاء من أدعية يوم عرفة :" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك يشرع للحاج أن يكبر عند عودته من منى إلى عرفات، وذلك تصديقًا لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «كان يُهِلُّ منا المُهِل، ويُكبِّر منا المُكبِّر فلا يُنكر عليه» [صحيح البخاري]