دعاء اللهم في يوم التروية اروي قبر أمي وأبي 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية يوم التروية اللهم في يوم الترويه اروي قبر امي وابي، حيث تعد من الأدعية المحببة التي يهتم الأبناء فيها على تذكر آبائهم المتوفيين بأجمل كلمات الاستغفار، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة كلها أيام مباركة يسن فيها الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وذكر وكذلك الدعاء، لذلك نقدم لكم دعاء اللهم في يوم التروية اروي قبر أمي وأبي 2022.

دعاء اللهم في يوم التروية اروي قبر أمي وأبي 2022

ما هو يوم التروية

يوم التورية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق وقفة الحجيج على جبل عرفات، وتسم تسمية اليوم بالتورية؛ لأن الحجاج كانوا يشربون الماء فيه بسبب شدة الحر وكانوا يحملون الماء معهم ويتزودون له قبل صعودهم إلى عرفات في اليوم التالي، وقيل أن سبب تسمية اليوم بذلك يرجع إلى أن إبراهيم الخليل عليه السلام تروى في ذبح ولده ليتأكد أنه وحي من الله حتى ذلك اليوم، ثم حزم أمره وامتثل لأمر الله.

اللهم في يوم التروية اروي قبر أمي وأبي

• اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منام أروى قبر أمي وأبي بالرحمات والطيبات وتجاوز اللهم عنه.

• أسألك اللهم في يوم التروية المبارك أن تروي قبر أمي و أبي من نعيم الجنة، ومن نسيمها وأن تجعل قبره روضة من رياضها، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

• الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اللهم يا راحم الموتى ويا غافر الزلات اغفر لأمي و لأبي وارحمه وتجاوز عنه.

• اللهم وسع لأمي ولأبي في قبره ونور له لحده، وآنس اللهم وحدته وارحم غربته وتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته إنك على كل شيء قدير وبكل أمر كفيل.

• أسألك اللهم أن تصب على أمي وأبي سحائب الرحمات المتتابعة واسق قبره اللهم من فيوضات العطاء والتجاوز عن الهنات والزلات.

• اللهم إن كانت أمي و أبي محسنًا فزد اللهم في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز يا ربنا عن سيئاته بفضلك وجودك وكرمك.

• سبحانك يا من وسعت رحمته كل شيء، وأعطى السائلين سؤلهم اغفر لأمي و لأبي، وارحمه رحمة لا يشقى بعدها أبدًا.

دعاء اللهم في يوم الترويه اروي قبر أمي وأبي مكتوب

• أسألك اللهم في يوم التروية المبارك أن تتجاوز عن أمي و أبي، وترحمه وتصب عليه من البركات والمغفرة صبًا.

• اللهم اغفر لموتى المسلمين والمسلمات وتجاوز يا ربنا عنا وعنهم وارحمهم.

• اللهم في يوم التروية كما تروي الحجيج من الماء البارد أسألك اللهم أن تروي أمي وأبي يوم القيامة من يد حبيبك المصطفى -صلى الله عليه وسلم- شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

• سبحانك اللهم يا منزل السحاب ويا مجري الرياح ويا مقسم الأرزاق ومعطي الأولين والآخرين أسألك يا ربنا أن تيسر الحساب على أمي وأبي وأن تغفر له وترحمه وتنور له قبره.

• أسألك اللهم في يوم التروية المبارك أن تنقي أمي و أبي من الذنوب والمعاصي، وأن تغفر له الخطايا وتتجاوز اللهم بفضلك عن الزلات والهفوات.

دعاء أمي وأبي المتوفي في يوم التروية

• اللهم ارزق أبا الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

• أسألك اللهم لأبي تيسير الحساب وتثقيل الميزان والعمل الصالح المتقبل، وأن تجعل خاتمه خيرًا من حياته.

• اللهم صب على أبي من الخيرات وزد اللهم على قبره في البركات وتجاوز عنه وارحمه برحمتك الواسعة.

• اللهم اغفر لكل ميت مسلم وتجاوز اللهم عن كل مسيء وارحم من في القبور.

• أسألك اللهم في يوم القيامة أن تجعل أبي في مستقر الرحمات مع الأنبياء والمرسلين وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهم املأ صحائف أبي بالحسنات وامح اللهم بفضلك السيئات والزلات وثقل يوم الحساب موازينه.

• اللهم ارزقنا الرواء الكامل في يوم العطش الأكبر وارزقنا اللهم الظل في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس.