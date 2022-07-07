مسيّرات "حزب الله" تؤدي لخلاف في "إسرائيل".. لهذا السبب!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن وزارة الطاقة الصهيونية اعترضت على نشر جيش الاحتلال لصور المسيرات التابعة لـ"حزب الله".

وقالت قناة كان العبرية :"اعترضت وزارة الطاقة "الإسرائيلية" على السماح بنشر أنباء بخصوص هجمات الطائرات المسيرة التابعة لـ"حزب الله" على حقل كاريش".

وأضافت القناة العبرية :"بأن الوزارة ضغطت مرارًا لعدم نشر أنباء الهجمات، بسبب قلق الوزارة من أن يضر ذلك بالمصالح الاقتصادية لـ"إسرائيل"، بما في ذلك التحضير لإنتاج الغاز والذي من المتوقع أن يبدأ في الحفارة في غضون شهرين، أي "في سبتمبر" المقبل".