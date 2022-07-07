رسمياً..تحديد موعد صرف الدفعة القادمة من الشؤون 2022- موعد صرف الدفعة الأولى والكاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

رسمياً..تحديد موعد صرف الدفعة القادمةمن الشؤون 2022- موعد صرف الدفعة الأولى والكاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، لا زالت عمليات البحث في محركات قوقل وغيرها من المحركات تتصدر خلال الدقائق الحالية، بحثاً عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الدفعة الكاملة والأولي، خاصة بعد اعلن الوزارة في رام الله عن البدء يوم أمس الأربعاء، عملية صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية بقيمة 345 شيكل، لكل عائلة مستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المتواصلة والمستمرة، وضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تفاصيل وموعد صرف الدفعة الكاملة والأولي من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف الدفعة الأولي من مخصصات الشؤون

وأوضح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، أن نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% حيث يبلغ عدد الأسر 79 ألف أسرة، وفي الضفة الغربية 35%، بواقع 35 ألف أسرة، من ميزانية السلطة.

وبين المدهون، أن قيمة الصرف ستكون لكافة المستفيدين واحدة حيث سيتم صرف 400 شيكل لهم، يستثنى منهم من تلقى الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل، مشيراً إلى أنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل، حيث ستصرف الدفعة الأولى بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.

كما سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمبر المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيقل لـ1160 أسرة من غزة.

موعد صرف الدفعة الكاملة لمخصصات الشؤون الاجتماعية

وأكد المدهون على أنه سيوجد التزام في صرف بقية دفعات مخصصات الشؤون، وقرار صرفها من اختصاص وزارة المالية، مشدداً على أن الأمور مطمئنة ومبشرة بشأن مخصصات الشؤون بعد الإنفراجة المالية بعودة الدعم الأوروبي للحكومة.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية، إلا انها أصرت على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد.

وأكدت الوزارة انها تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر آب القادم.

*وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لإذاعة موطني:* الحالات التي حجبت من الشؤون في المحافظات الجنوبية تمت بعد تحري مركزي من قبل الوزارة في رام الله، وميزانية الحكومة لا تكفي لصرف الشؤون لكل الشرائح. pic.twitter.com/jXzNdbt1Pj — abood (@abood32177431) July 7, 2022

موعد صرف الشؤون الاجتماعية2022

أكد مفوض الشؤون الاجتماعية بغزة لؤي المدهون في تصريحات خاصة لراديو الشباب، اليوم الأربعاء، أن صرف الدفعة الأولى الكاملة للمستفيدين ستكون نهاية شهر آب/ أغسطس القادم.

وتابع المدهون، أنه و بمساعي من معالي وزير التنمية الاجتماعية يتم اليوم صرف دفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قدرها 400شيكل وسيتم استكمال صرفها في نهاية شهر آب القادم.

وأوضح أن آلية الصرف مثل الآلية القديمة باستثناء الحالات المنتفعة من مشروع الحماية الاجتماعية من البنك الدولي وهم 11 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستحدد النسب ومواعيد الصرف في الأيام القادمة.

تحديد موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

يشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.





موعد صرف مخصصات الشؤون 2022

وقال المدهون، إن الوزارة تحدث بيانات المستفيدين؛ لانشاء سجل اجتماعي دقيق جدًا وسيستخدم لتقديم الخدمات، وتتدخل في مجال التعليم والسكن وغيرها وذلك من خلال التعاون مع كل الوزارات في فلسطين.

وأكد أن من يستحق المساعدة سيتلقى المساعدة ولا يوجد سياسة حجب أو تقليص، وأن الأشخاص الموجودين في قوائم الانتظار سيتم اختيارهم وفقا لسجل البيانات في الوزارة.

ونوه المدهون أن الظروف كانت تعيق عمل الوزارة بسبب اقتطاع أموال المقاصة وكورونا وامتناع الاتحاد الاوروبي.

موعد صرف شيكات الشؤون 2022

ومخصصات الشؤون الاجتماعية، تعد عنصراً ومصدراً أساسياً للكثير من العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت مستوى خط الفقر وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار إسرائيلي منذ العام 2008، والذي اثرت كافة تبعياته على الحالة المعيشية والاقتصادية فيه، فضلا عن الواقع المعيشي التي تشهده الضفة الفلسطينية بين الحين والأخر جراء الممارسات الإسرائيلية ضد سكان المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.