فوضى الذبح في العيد... البلدية تضع خطتها وتُحذَّر

في كل عام تكثُر ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع وإلقاء بعض المواطنين لمخلفات هذه الأضاحي في الشوارع، مما يؤدي للإضرار بنظافة البيئة في المدينة وانتشار بعض الروائح الكريهة.

"فلسطين اليوم" حاورت بلدية غزة لمعرفة مدى استعداد البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكيف ستتعامل البلدية مع بعض الظواهر السلبية من إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع وغيرها، وأعطت بعض التعليمات للمواطنين.

أنور الجندي مساعد مدير عام بلدية غزة لشؤون المياه والبيئة، أكد أنه سيتم خلال عيد الأضحى المبارك تشغيل عمال جمع النفايات خلال الـ 24 ساعة ابتداءً من يوم عرفة وحتى يوم العيد للسيطرة على نظافة مدينة غزة نتيجة مخلفات الأضاحي.

وقال الجندي خلال تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن تركيز البلدية على نظافة الشوارع ستتركز في الأسواق الشعبية مثل سوق البسطات وسوق الشجاعية وسوق الزاوية والشيخ رضوان، موضحاً أن جميع هذه الأماكن يجب أن تكون نظيفة قبل صلاة العيد".

وأوضح أن البلدية قامت بالعديد من الجولات لتشغيل المسلخ البلدي لاستقابل جميع الأضاحي من الأبقار والخراف والأغنام التي سيتم ذبحها يوم العيد.

إعطاء تراخيص لـ 40 مسلخ في غزة

وبين الجندي أنه تخفيفاً على المواطنين تم إعطاء تراخيص بالذبح لـ 40 مسلخ في مناطق متفرقة من مدينة غزة، موضحاً أن ذلك يأتي تخفيفاً للأعباء على المسلخ المركزي ولكي تتم عملية ذبح الأضاحي بكل سهولة.

أشار إلى أن عمليات الذبح في المسالخ ستتم ضمن شروط ومراقبة مستمرة من بلدية غزة، تحت إشراف بيطري من قبل أطباء بيطريين لفحص الذبائح قبل عملية اذبح وتقديم لحوم صحية للمواطنين، مشدداً على أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة جميع من يذبح في المسالخ غير المرخصة.

الأولوية ستكون للمسلخ البلدي

ولفت المهندس الجندي أن الأولوية في الذبح ستكون للمسلخ البلدي في غزة، ثم للمسالخ التي أعطتها البلدية رخصاً بالذبح ونفايتها ستوضع في حاويات ستوزعها البلدية على المسلخ.

وبخصوص النفايات التي تنتج عن ذبح المواطنين في الشوارع، قال :"عمال النظافة سيعملون على مدار الساعة على جمع النفايات من شوارع المدينة للمحافظة على النظافة العامة".

من يخالف النظافة سيُخالف

وأضاف الجندي :"سيتم متابعة النفايات الناتجة عن الأضاحي التي يقوم المواطنين بإلقائها في الشوارع من قبل مفتشي الصحة في البلدية، مشدداً على أن كل من يخالف النظافة سيتم توجيه مخالفة بحقه".

تعليمات البلدية للمواطنين

ودعا المواطنين لعدم إلقاء النفايات في شوارع المدينة، ووضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق قبل الساعة السابعة صباحاً.

وطالب الجندي المواطنين بعدم إخراج النفايات من المنازل بعد الساعة الـ7 صباحاً حتى يتم جمعها من قبل عمل النفايات.

ونوه إلى أن المواطنين يسمح لهم بذبح الخراف في البيوت، إلا أنه يمنع ذبح الأبقار والعجول في البيوت وفقط يسمح بذبحها في المسالخ، مؤكداً أن من يخالف سيتعرض للمحاسبة.