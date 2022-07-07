غزة الرياضي يتعاقد مع حارس جديد

توصل نادي غزة الرياضي، أحد أندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة،أمس الأربعاء، إلى اتفاق نهائي لضم أحمد الشاعر، حارس مرمى نادي نماء الريياضي لمدة موسم واحد.



ونجح الشاعر في الحصول على ورقة الاستغناء الخاصة به من نادي اتحاد خانيونس، وفضل الحارس الذي دافع في العامين الماضيين عن ألوان نماء، اختيار اللعب في صفوف العميد "نادي غزة".



وأنجز الرياضي بهذا التعاقد مع الحارس الشاعر، أصعب الملفات الشائكة بالنسبة له، خاصة بعد إعلان رحيل حارسيه الأساسيين، فقد انتقل الحارس إياد أبو دياب إلى صفوف الشاطئ بعد انتهاء اعارته.



في ذات السياق، كشف الحارس إسماعيل المدهون، حارس الفريق في السنوات الماضية الاكتفاء بما قدمه مع الفريق على مدار المواسم الماضية، دون الكشف عن وجهته المقبلة.



ويعتبر الشاعر من الحراس المميزين، حيث خرج على سبيل الإعارة لنادي نماء في آخر عامين، ونجح في نهاية المطاف في التوصل إلى اتفاق مع إدارة اتحاد خانيونس للحصول على استغناء نهائي.