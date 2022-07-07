لحفظ لحوم الأضاحي.. "الفريزرات" المطلوب رقم واحد في غزة..!

هاجس من الخوف يستوطن قلوب الغزّيين مع حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يطل علينا بساعات وصل للكهرباء "لا تغني ولا تسمن من جوع"، لتضع المواطن أمام عوائق ومطبات قد تحرمهم من الاستفادة من اللحوم المُراد تخزينها طوال أيام العيد، ما يدفعه للبحث عن حلول بديلة تقيه من تلف اللحوم في موسم الأضاحي.

ويلجأ المواطنون في عيد الأضحى للمسارعة في تناول اللحوم، سواء بإقامة العائلات الولائم الجماعية وشواء الكباب، في الوقت الذي يضطر آخرون لشراء ثلاجات مخصصة "فريزر" لحفظ اللحوم.

مواطنون عبروا عن امتعاضهم لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بشأن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، والتي تلقي بظلالها على من ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأسباب، لتؤثر بشكل مباشر على تخزين اللحوم في عيد الأضحى فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة.

الفريزر هو الحل

وينوى الموظف محمود أبو الريش (40 عامًا) من مدينة خان يونس الاشتراك في أضحية مع أصدقائه هذا العام، متخوفًا على الكمية التي ستتبقى لديه بعد توزيع الأضحية على الأقارب والفقراء، وكيف سيخزنها بشكل مناسب حتى لا تتعرض للتلف جراء قلة ساعات وصل الكهرباء.

يقول أبو الريش لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه قام بالاتفاق مع أخيه خميس لشراء ثلاجة "فريزر" مخصصة لحفظ اللحوم، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي فقد ما يزيد 4 كيلو من اللحم جراء أزمة الكهرباء.

ويضيف: "اضطررت لتوزيع ما تبقى من حصتي على الأسر الفقيرة في المنطقة المحيطة به".

طريقة بديلة

أما الموطن أبو فؤاد الجرمي (55 عامًا)، ولديه 9 أبناء ويعمل على بسطة خضروات، يقول، إن تلف اللحوم في موسم اللحوم ليس بجديد على المواطنين في غزة، بسبب انقطاع الكهرباء من جهة وارتفاع درجة الحرارة من جهة أخرى.

ويوضح الجرمي لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللحوم التي تأتيه من أهل الخير والأقارب نحو 7 كيلو، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي أُجبر على استهلاك كامل اللحوم في أيام قليلة كي لا تتعرض للتلف.

ويضيف، أنه هذا العام ينوي حفظ اللحوم في ثلاجات مقابل مبلغ زهيد من المال لدى أحد المحلات، مؤكدًا أن هذه الطريقة المناسبة حتى لا يتكرر ما حدث معه في السنوات المنصرمة.

إقبال على شراء الثلاجات

شركة ضبان للأجهزة الكهربائية بغزة، أكدت أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين خاصة الموظفين على شراء الثلاجات "فريزر" منذ بداية موسم عيد الأضحى.

وقال الشركة لـ مراسل "فلسطين اليوم"، إن الاقبال على شراء الثلاجات من جميع الفئات لا سيما مع صرف رواتب موظفي غزة ورام الله، لافتًا أن نسبة بلغت 90% هذا الموسم.

وأضاف أن الثلاجات متوفرة بأنواع وماركات مختلفة، كما أن أسعارها مناسبة للجميع، فهناك "فريرز" 6 جوارير مع ضمانة بسعر 900 شيكل، مع إمكانية التقسيط للموظفين عبر البنوك والبيع بشكل نقدي، لافتًا أن هناك إقبال كبير على "الفريزرات" ذات السعر المتوسط (2000 شيكل).

ساعات الوصل والعجز

وكشفت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، عن عدد ساعات وصل الكهرباء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ثابت في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أن جول توزيع الكهرباء المعمول به حالياً 8 وصل مقابل 8 فصل هو ذاته الجدول المعمول به في عيد الأضحى المبارك، مع نسبة عجز قرابة ساعتين.

وأكد ثابت، أن الشركة ستحاول بقدر الإمكان المحافظة على استقرار الجدول.

نصائح لحفظ اللحوم

ونصح ثابت، المواطنين بتعبئة مياه داخل عبوات بلاستيكة وتفريزها قبل أيام من تخزين اللحوم، مشيرًا إلى أن هذه العملية تقوم بحفظ اللحوم خلال ساعات قطع الكهرباء.

كما نصح للتأكد من فحص الثلاجة والصيانة الدورية، والتأكد من عازل الثلاجة، إلى جانب إبعاد الثلاجة عن الحائط بمسافة ملائمة كي تحصل على تهوية جيدة.

وتابع: "يجب إبعاد الثلاجة عن أي مصدر حراري مثل الشمس أو أدوات كهربائية أخرى، وعدم وضع طعام ساخن بالثلاجة لأنه يستهلك من البرودة، وعدم تكديس الفريزر باللحوم، كي يحصل على التبريد بشكل جيد".

ويحتفل المسلمون السبت الموافق 9 يوليو 2022 بعيد الأضحى المبارك، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء منذ سنوات طويلة، جراء الحصار "الإسرائيلي"، والانقسام الداخلي منذ 13 عامًا، ما أدى لانهيار الوضع الاقتصادي والانساني لدى المواطنين، ويؤثر على إقبال الغزيين شراء الأضاحي ناهيك عن غلاء الأسعار الفاحش