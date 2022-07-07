هيئة الأسرى: اصابات بفيروس كورونا في صفوف أسرى سجن عسقلان

حذرت رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ظهر اليوم الخميس، من كارثة حقيقية قد تطال الأسرى في سجن عسقلان، بعد ظهور عدد من الاصابات بفيروس كورونا.

وقال اللواء أبو بكر " هناك اصابتان بفيروس كورونا في السجن حتى هذه اللحظة، وظهرت أعراض على مجموعة من الأسرى، وتم اغلاق غرف بالكامل، حالياً يجري أخذ عينات لإجراء الفحوصات ".

وأضاف اللواء أبو بكر " يكمن القلق والخطورة في أن سجن عسقلان يحتجز فيه عدد من الأسرى المرضى من الحالات المزمنة والصعبة، كالأسير محمد براش ووليد دقة وموفق العروق وموسى صفوان، وأن وصول الفيروس لهم يعني خطورة حقيقة تهدد حياتهم ".

يذكر أن الأسرى في سجن عسقلان يحتجزون في قسم ٣ وهو القسم الوحيد في السجن، وعددهم ٣٢ أسيراً.