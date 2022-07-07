"رصيدك صفر شيكل".. رسالة قهر بعد عامين !

"رصيدك صفر شيكل".. هذه الرسالة شّكلت صدمة قوية، لآلاف الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون، بعدما توجهوا إلى البنوك والمصارف الآلية المنتشرة في قطاع غزة، لتلقي دفعتهم النقدية، إلا أنهم تلقوا الصدمة من موظف البنك حين أخبرهم أنهم محجوبون من هذه الدفعة، لاسيما أنهم يعيشون أوضاعاً غاية في السوء، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المتواصل منذ حوالي 16 عاماً.

المساعدات النقدية التي صرفت يوم أمس الأربعاء الموافق 6/7/2022م، استهدفت نحو 65 ألف من منتفعي برنامج التحويلات النقدية (شيكات الشؤون) بقيمة مالية 345 شيكلاً لكل أسرة، في حين أن عدد الأسر المدرجة على البرنامج ما يقارب من 130 ألفاً.

قبل البدء بصرف هذه الدفعة، حجبت وزارة التنمية الاجتماعية، مخصصات منتفعي الشؤون لأكثر من 20 شهراً متواصلا، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني من السلطة، وهو ما فاقهم وضعهم المعيشي السيء أصلاً.

وبدت علامات القهر والحزن تطفو على ملامح المستفيدين والمحجوبين من هذه الدفعة على حد سواء، فالفئة الأولى أكدت أن هذه الأموال لا تكفِ لسد أدنى احتياجاتهم الأساسية، بينما الفئة الثانية كانت على أمل أن تُصرف مخصصاتها كاملة، خاصة بعد استئناف المساعدات المالية الأوروبية للسلطة، وسط تساؤل ممزوج بالحزن والقهر من الجميع "بأي حال جئت يا عيد!".

لا تسمن ولا تغني من جوع

المواطن حسن وجيه من حي الزيتون وسط مدينة غزة، أحد المستفيدين من مستحقات الشؤون، أعرب عن قهره وغضبه، بعدما توجه إلى أحد البنوك لاستلام دفعته النقدية، حيث وجدها فتات من الأموال لا تُسمن ولا تغنِ من جوع، بعد حرمان من صرف مستحقاتهم لأكثر من 20 شهراً على التوالي.

حسن الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أشخاص، لن يتمكن من شراء أدنى ما تحتاج إليه أسرته، لاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: "لن أتمكن من شراء ملابس العيد لأطفالي، أو حتى حلويات أو مستلزمات العيد، لأني متعطل عن العمل منذ سنوات بسبب شح فرص العمل، وكانت دفعات الشؤون هي بمثابة طوق نجاة لنا، لكنّ بعد تقليص عددها وقيمتها، أصبحت بلا قيمة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

محجوبون من الدفعة

المواطن أيمن أبو أحمد، المستفيد من شيكات الشؤون، توجه إلى أحد البنوك ليحصل على دفعته النقدية، ويشتري بعضاً مما حُرمت منه عائلته على مدار أشهر طويلة، لكنه تفاجأ بحجب اسمه من قائمة المستفيدين من هذه المخصصات، وهو ما أصابه بالصدمة والقهر الشديدين.

وطالب أيمن الجهات المختصة، بصرف كامل استحقاقاته الحاضرة والمتأخرة من أموال الشؤون لتلبية طلبات أفراد أسرته المكونة من 8 أشخاص، خاصة أنهم يقطنون في شقة بالإيجار وهم مهددون بالطرد على الدوام.

وزارة التنمية توضح

من جهته، كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، أمس الأربعاء 6/7/2022، تفاصيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح المدهون لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% حيث يبلغ عدد الأسر 79 ألف أسرة، وفي الضفة الغربية 35%، بواقع 35 ألف أسرة، من ميزانية السلطة.

وبين المدهون، أن قيمة الصرف ستكون لكل المستفيدين واحدة، إذ سيتم صرف 400 شيكل لهم، يستثنى منهم من تلقى الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل.

وقال المدهون في تصريح صحفي مقتصب: "من باب التوضيح للمواطنين، فإن المساعدات النقدية التي صرفت يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022م استهدفت نحو 65 ألف من منتفعي برنامج التحويلات النقدية (شيكات الشئون) بقيمة مالية ما بين 350 – 400 شيكل لكل أسرة، تمت باستثناء الشرائح التالية:

• المستفيدين من الدفعة الخامسة من منحة البنك الدولي في يوليو/2022م.

• المستفيدين من المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة والمقدمة من اليونيسيف والتي صرفت في الفترة ما بين يناير ومايو/2022م.

وأشار المدهون إلى أنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل، حيث ستصرف الدفعة الأولى بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.

كما سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمبر المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيكل لـ 1160 أسرة من غزة.