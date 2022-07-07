وزير الأوقاف : الحجاج بخير والتصعيد إلى عرفات سيبدأ بعد صلاة الفجر

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج حاتم البكري، اليوم الخميس، عن استكمال الاستعدادات كافة، لتصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وقال البكري في مؤتمر صحفي عقد في مقر بعثة الحج الفلسطينية، بحضور وكيل وزارة الأوقاف، نائب رئيس بعثات الحج حسام أبو الرب، والوكيل في المحافظات الجنوبية، مستشار الوزير محمود النيرب، إن البعثة الفلسطينية وضعت الخطة الخاصة بتصعيد الحجاج من الفنادق إلى جبل عرفات وكذلك خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة ومنها إلى مشعر منى.

وأضاف أن البعثة استلمت الخيام المخصصة لحجاج فلسطين في مشعري عرفات ومنى، مشيرا إلى أنه جرى الإشراف على تجهيز مخيمات الحجاج في المشعرين من قبل طواقم وزارة الأوقاف المتخصصة.

وأوضح البكري أن خيام الحجاج هذا العام مجهزة جيدا، مشيرا إلى أنها أقيمت في منطقة مرتفعة في جبل عرفات وزودت بالتكيف، وتم التعاقد لتجهيزها بفرشة خاصة لكل حاج، وكذلك تم العمل على توفير دورات مياه في جوار الخيام.

ولفت إلى أن بعثة الحج ستقوم بتقديم وجبة طعام ساخنة للحجاج على جبل عرفات وكذلك مياه معدنية باردة إضافة إلى مشروبات ساخنة.

وأكد وزير الأوقاف، رئيس بعثات الحج، أن الوزارة وضعت خطة وعظية وإرشادية تخص يوم عرفة بما في ذلك خطبة عرفة، وأن هناك فرقا وطواقم عمل مختلفة ستعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة المختلفة من خلال لجنة عليا للمتابعة والإشراف.

وبين أن تصعيد الحجاج إلى عرفات سيبدأ بعد صلاة فجر يوم غد الجمعة التاسع من ذي الحجة من خلال حافلات مخصصة VIP لكافة الحجاج.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 72 حافلة لحجاج المحافظات الشمالية "الضفة"، و26 حافلة حمولة 50 شخصا لحجاج المحافظات الجنوبية "غزة".

وبخصوص مشعر منى، أوضح الشيخ البكري أنه تم الانتهاء من التجهيزات كافة، من حيث توفير فرشات "صوفا" لكافة الحجاج، وهو ما يتم لأول مره، كذلك توفير المياه المعدنية الباردة والمشروبات الساخنة، ووجبتي طعام يومي 10 و11 ذي الحجة لكافة الحجاج.

وأشار إلى توفير نحو 100 دورة مياه، والتأكد من توفير خدمات التكيف والإضاءة لكافة الخيام بالمخيم.

وبين أنه تم وضع خطة عمل ومتابعة يومي 10 و11 ذي الحجة تشمل خدمات الوعظ والإرشاد والتوعية وكذلك التنسيق مع شركات الحج والعمرة بمتابعة وضع الحجاج لكل شركة.

وأكد البكري على توجيه الوعاظ والمرشدين والإداريين لمتابعة موضوع رمي الجمرات من خلال المواعيد المحددة والتي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة في وزارة الحج السعودية، ومؤسسة حجاج الدول العربية.

وشدد على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة ومن خلال الطواقم المختلفة على المتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة الخطط والتصورات التي تخدم الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسك الحج.

وبخصوص تجهيزات وخطط عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء المناسك، أشار وزير الأوقاف إلى أنه سيكون هناك إعلان مفصل حول الترتيبات المتعلقة بحجاج البر والجو.

وتوقع أن تبدأ مرحلة العودة لحجاج المحافظات الشمالية من يوم 13 وحتى 15 ذي الحجة، وباقي الحجاج حسب مواعيد حجوزاتهم، فيما يبدأ تفويج حجاج المحافظات الجنوبية إلى المدينة المنورة يوم الجمعة 15-7-2022 حسب الحجوزات التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الفنادق في المدينة.

وأشار إلى أن حجاج المحافظات الجنوبية سيمكثون أربع ليالٍ في المدينة المنورة، وبعد ذلك تتم المغادرة والعودة من خلال مطار الأمير محمد بالمدينة إلى مطار القاهرة الدولي ومنها إلى أرض الوطن من خلال معبر رفح البري.

وثمن وزير الأوقاف، دور المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، ووزارة الحج والعمرة، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ومكتب الأدلاء في المدينة المنورة، وكافة طواقم العمل التي عملت وسهرت من أجل يؤدي الحجاج مناسكهم بكل سهولة ويسر.

ويبلغ عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي هو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"، نحو 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية (غزة)، والباقي من المحافظات الشمالية (الضفة)