رابط نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم، يترقب عشرات الآلاف من طلاب البحوث الثانوية العامة نتائج الطابق الأول من البكالوريا 2022 ، وقد طلب عدد كبير من الطلاب في الموقع الرسمي للإعلان عن نتيجة البكالوريوس ، ووزارة التربية والتعليم السورية أي موعد رسمي لإعلان النتائج ، وتوقيت ومصادر الوزارة للإعلان وكالة "فلسطين اليوم" تتابع موعد اعلان رابط نتائج نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية .

رابط نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

مصادر مطلعة توقعت أن تكون نتائج البكالوريا 2022 سوريا بالاسم تم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى ، لكن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا يوجد تاريخ محدد لظهور النتيجة ، وأضافت أنه لم يمض سوى أيام قليلة على الانتهاء من الامتحانات ، وطلبت من الطلاب التحلي بالصبر ، وأن أي تفاصيل جديدة عن النتائج التي سيتم الإعلان عنها من خلال الوزارة ، وستصدر نتائج الامتحان إلكترونيا ، حيث سيتمكن جميع الطلاب في جميع المحافظات والمدن السورية من رؤية النتيجة بخطوات بسيطة ، من خلال تطبيق من نتائج الاختبار ومن خلال الرابط إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

رابط نتيجة البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت ، ستكون نتائج الاستعلام في شكل إلكتروني لتسهيل الطلاب على استخراج النتيجة دون الذهاب إلى المدرسة ، وقد اهتمت الوزارة بالتطوير الفني لتطبيق نتائج اختبارات 2022 ، حيث قام بتحديث تطبيقه لتخفيف الضغط على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت خلال فترة التشاور مع نتائج البكالوريا ، التطبيق متوافق مع جميع أجهزة أندرويد ، وأشارت الوزارة إلى أن التطبيق يحتوي على سيكون التطبيق متاحا مع نظام يوس ، وقلت لاحقا ، سيكون الاستعلام بالاسم ورقم الاشتراك من خلال الموقع الرسمي moed.gov.sy.