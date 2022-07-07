موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في كافة الدول العربية والإسلامية 2022-1443 هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في الدول العربية والإسلامية، ويعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات التي تنتظرها العائلات والأسر والصغار والكبار ، وعادة ما يتم تجهيز أضحية العيد قبلها بمدة، وتزدحم المحال التجارية بالمتسوقين الذين يشترون حلويات العيد، وكذلك الملابس الجديدة لهم ولأطفالهم، كما يعود العديد من المغتربين إلى بلادهم للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة مع الأهل والأحبة والأصدقاء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن إجازة عيد الأضحى 1443، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في كافة الدول العربية والإسلامية 2022-1443 هـ.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في كافة الدول العربية والإسلامية 2022-1443 هـ

وتشير الحسابات الفلكية أن رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء الأربعاء، وعليه سيكون يوم الخميس 30 يونيو/حزيران أول أيام الشهر العربي، وهذا يعني أن الجمعة سيكون يوم الوقوف بعرفة التاسع من ذي الحجة، والسبت الموافق 9 يوليو/تموز أول أيام عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى في قطر 2022- 1443هـ

تبدأ إجازة عيد الأضحى في دولة قطر من الأحد الموافق 10 يوليو/تموز وتستمر حتى الخميس 14 من الشهر نفسه، وحيث إن الجمعة والسبت يوما عطلة نهاية الأسبوع، فهذا يعني أن إجازة العيد ستكون 10 أيام.

إجازة عيد الأضحى في مصر 2022- 1443هـ

أعلن موقع رئاسة الجمهورية أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تبدأ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى بالسعودية 2022- 1443هـ

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1443هـ/2022 بالسعودية للقطاع الحكومي اعتبارا من يوم الاثنين 5 ذي الحجة الموافق 4 يوليو/تموز، على أن تستمر حتى الخميس 15 ذي الحجة الموافق 14 يوليو/تموز 2022، حسب ما ذكرت بعض المصادر الإخبارية السعودية.

إجازة عيد الأضحى بالإمارات 2022- 1443هـ

توقع رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، وفقاً للحسابات الفلكية، أن يكون غرة ذي الحجة موافقا الخميس 30 يونيو/حزيران، وعليه تكون وقفة عرفة الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وأول أيام عيد الأضحى المبارك السبت 9 يوليو/تموز. واعتمادا على قرار مجلس الوزراء عام 2019 بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، فإن من المرجح أن تبدأ إجازة عيد الأضحى هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو/تموز.

وحسب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، فإن أيام الإجازة الرسمية لوقفة عرفة وعيد الأضحى لعام 1443هـ/2022 تبلغ 4 أيام، وذلك حسب ما ذكرت مواقع اخبارية إماراتية.

إجازة عيد الأضحى بالكويت 2022- 1443هـ

أعلنت دولة الكويت تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 10 يوليو/تموز وحتى الخميس الموافق 14 يوليو/تموز بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل يوم 17 يوليو/تموز، حسب ما ذكرت صحيفة الأنباء المحلية.

إجازة عيد الأضحى بسلطنة عمان 2022- 1443هـ

حدد مرسوم سلطاني موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022-1443هـ في السلطنة، وقد نص المرسوم على أن يكون الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز 2022 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/تموز، وهو آخر أيام العيد والإجازة.

إجازة عيد الأضحى في العراق 2022- 1443هـ

عادة ما تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم وقفة عرفات الذي يوافق الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز وهو رابع أيام العيد المبارك.

إجازة عيد الأضحى بالبحرين 2022- 1443هـ

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين من الجمعة 8 يوليو/تموز وهو وقفة عرفة، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى باليمن 2022- 1443هـ

تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن الجمعة 8 يوليو/تموز، وحتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى بالأردن 2022- 1443هـ

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الأردني الدكتور جاد القاضي إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443هـ/2022 فلكيا سيكون السبت 9 يوليو/تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وعليه ستبدأ عطلة العيد في هذه المملكة من الجمعة وحتى مساء الثلاثاء 12يوليو/تموز القادم.

إجازة عيد الأضحى بفلسطين 2022- 1443هـ

جرت العادة أن تكون إجازة العيد الكبير 4 أيام حسب بيانات الرئاسة السابقة، وعليه يتوقع أن تبدأ الإجازة في دولة فلسطين من يوم الوقفة وهو الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز وحتى الثلاثاء 12يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى في لبنان 2022- 1443هـ

يُقرّ قانون الإجازات المعتمد في لبنان بأن عطلة عيد الأضحى يومان مُتتاليان، وذلك وفق الآتي:

أول يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: السبت الموافق 9 يوليو/تموز 2022.

ثاني يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: الأحد ثاني أيام العيد الموافق 10 يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى بسوريا 2022- 1443هـ

أكد مركز الفلك الدولي أن 10 ذو الحجة 1443 هجري يوافق 9 يوليو/تموز 2022 ميلادي كأول أيام عيد الأضحى المبارك في سوريا، حيث سيتم تحري هلال ذي الحجة، الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 الموافق 29 ذي القعدة موعد إجازة عيد الأضحى في البلاد، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى في تونس 2022- 1443هـ

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات لعام 1443هجرية ستكون الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز 2022، وعليه فإن عيد الأضحى المبارك سيكون السبت الموافق 9 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن تستمر العطلة حتى الثلاثاء 12يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى في المغرب 2022- 1443هـ

من المنتظر أن تبدأ إجازة العيد في المملكة المغربية من السبت الموافق 9 يوليو/تموز وتستمر 4 أيام وحتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى في الجزائر 2022- 1443هـ

بحسب القانون الجزائري فإن إجازة عيد الأضحى تستمر يومين فقط، حيث يتم منح العاملين إجازة يومي التاسع والعاشر من يوليو/تموز القادم، ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم وعملهم كالمعتاد.

إجازة عيد الأضحى في ليبيا 2022- 1443هـ

تبدأ إجازة عيد الأضحى في ليبيا كما هو متوقع الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وتستمر حتى الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، وذلك حسب مواقع إخبارية ليبية.

إجازة عيد الأضحى في الصومال 2022- 1443هـ

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الصومال من صباح الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى في السودان 2022- 1443هـ

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في السودان من الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز القادم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر، حسب مصادر إعلامية.

موعد إجازة عيد الأضحى في تركيا 2022- 1443هـ

تعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية طريقة الحساب الفلكي لتحدد مواعيد الشعائر الدينية مثل بداية شهر رمضان وعيد الأضحى، وعليه وحسب ما هو معلن فلكيا فسيكون عيد الأضحى السبت الموافق 9 يوليو/تموز القادم، وتستمر إجازة العيد 4 أيام حسب مصادر إعلامية.

إجازة عيد الأضحى في جزر القمر 2022- 1443هـ

العيد فلكيا في جزر القمر سيكون السبت الموافق 9 يوليو/تموز، ومن المتوقع حسب مصادر إعلامية أن تكون إجازة العيد 4 أيام تنتهي مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز القادم.

إجازة عيد الأضحى بموريتانيا 2022- 1443هـ

لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن موعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تبدأ من صباح السبت الموافق 9 يوليو/تموز وتستمر حتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، وذلك كما هي الحال في أغلبية الدول العربية والإسلامية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالدول الإسلامية: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند أسوة بباقي الدول العربية والإسلامية، فمن المتوقع أن يكون العيد في هذه الدول السبت الموافق 9 يوليو/تموز القادم، وتستمر الإجازة في هذه الدول 4 أيام عادة لتنتهي مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.