موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا- متى صلاة الأضحى 1443 في كندا، بعد يوم غد يحل علينا عيد الأضحى المبارك 1443 هجري، حيث ينتظر المسلمون هذا اليوم على أحر من الجمر، لأنه من أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين، إذ يحتفل المسلمون في مناسبة عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، إذ يحيون طقوسا وسننا نبوية كثيرة، إذ يقدم المسلمون على تكبيرات العيد ونحر الأضحية باجتماع العائلة، وتبادل الزيارات والتهاني مع بعضهم البعض، إضافة إلى طقوس أخرى وهي كثيرة جدا.

ويتساءل المسلمون في كندا، لاسيما وأنها دولة غير مسلمة عن، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا- متى صلاة الأضحى 1443 في كندا، لأن أقلية من المسلمين يعيشون في هذه الدولة الكبيرة، لهذا فهم يحتاجون إلى امساكية المواقيت والمواعيد الخاصة بالصلوات، أو بحث عبر الانترنت للاطلاع على، الساعة كم صلاة عيد الأضحى في كندا، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد صلاة العيد في كندا 2022.

ويبحث المسلمون في كندا عن، متى صلاة عيد الأضحى 2022، ويرفق لكم فريق العمل موعد صلاة العيد في تلك الدولة غير المسلمة، فإنه شرعاً بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح بربع ساعة أو ثلث ساعة (15/20 دقيقة)، ويبدأ توقيت صلاة العيد في كندا الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت مونتريال بإذن الله، وبهذا نكون قد نشرنا لكم التاريخ لأداء صلاة العيد في كندا للعام 1443 هجري.

صلاة عيد الأضحى في تورنتو، كندا، بامامة آية الله العظمى حسيني نسب و حضور ٲکثر من ٲلفین من المصلین

United Eid Al- Adha Prayer, led by Grand Ayatollah Hosseini Nassab in Toronto, Canada. More than 2000 people attended