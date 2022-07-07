موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا- متى صلاة الأضحى 1443 في كندا، بعد يوم غد يحل علينا عيد الأضحى المبارك 1443 هجري، حيث ينتظر المسلمون هذا اليوم على أحر من الجمر، لأنه من أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين، إذ يحتفل المسلمون في مناسبة عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، إذ يحيون طقوسا وسننا نبوية كثيرة، إذ يقدم المسلمون على تكبيرات العيد ونحر الأضحية باجتماع العائلة، وتبادل الزيارات والتهاني مع بعضهم البعض، إضافة إلى طقوس أخرى وهي كثيرة جدا.

الساعة كم صلاة عيد الأضحى في كندا

ويتساءل المسلمون في كندا، لاسيما وأنها دولة غير مسلمة عن، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا- متى صلاة الأضحى 1443 في كندا، لأن أقلية من المسلمين يعيشون في هذه الدولة الكبيرة، لهذا فهم يحتاجون إلى امساكية المواقيت والمواعيد الخاصة بالصلوات، أو بحث عبر الانترنت للاطلاع على، الساعة كم صلاة عيد الأضحى في كندا، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد صلاة العيد في كندا 2022.

رئيس وزراء كندا يشارك اليوم مسلمي كندا صلاة عيد الأضحى في مسجد هاملتون ويقدم لها التهاني..!

في بلادنا العربية المنكوبة...الحكام يصلون خلف الأبواب المغلقة في الشوارع المغلقة في المدن المغلقة !!!#عيدكم_مبارك #عيد_مبارك pic.twitter.com/0w7tKIgnj6 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 20, 2021

في الوقت الذي خلق الله فيه ترامب، خلق أيضا ترودو رئيس وزراء كندا ☝

الصورة لحضور ترودو مع المسلمين صلاة عيد الأضحى pic.twitter.com/7uE9agji81 — غمدان اليوسفي (@Ghamdanalyosifi) September 14, 2016

متى صلاة عيد الأضحى 2022

ويبحث المسلمون في كندا عن، متى صلاة عيد الأضحى 2022، ويرفق لكم فريق العمل موعد صلاة العيد في تلك الدولة غير المسلمة، فإنه شرعاً بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح بربع ساعة أو ثلث ساعة (15/20 دقيقة)، ويبدأ توقيت صلاة العيد في كندا الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت مونتريال بإذن الله، وبهذا نكون قد نشرنا لكم التاريخ لأداء صلاة العيد في كندا للعام 1443 هجري.

صلاة عيد الأضحى في تورنتو، كندا، بامامة آية الله العظمى حسيني نسب و حضور ٲکثر من ٲلفین من المصلین

United Eid Al- Adha Prayer, led by Grand Ayatollah Hosseini Nassab in Toronto, Canada. More than 2000 people attended pic.twitter.com/0XklhDqZCz — آيةالله العظمی حسینی نسب Ayatollah Hosseini Nassab (@hoseininasab) August 13, 2019

صلاة عيد الأضحى 2022 كم ركعة

ويحرص الآلاف من المسلمين في البحث عن، صلاة عيد الأضحى 2022 كم ركعة، لاسيما المسلمون في كندا يبحثون عن إجابة هذا السؤال، إذ إن صلاة عيد الأضحى ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ويبحث المسلمون في كندا أيضا عن، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا- متى صلاة الأضحى 1443 في كندا، ويحتفل المسلمين بعيد الأضحى في جميع أنحاء كندا لمدة أربعة أيام، من العاشر إلى الثالث عشر من الشهر الهجري "ذي الحجة"، و يبلغ عدد المسلمين في كندا حوالي مليون و153 ألف نسمة، ما يعادل 3.2% من سكان كندا.