غزة: نقابة "سائقي الأجرة" تسلم "وكيل النقل والمواصلات" 11 مطلبًا للسائقين

سلم رئيس نقابة "سائقي الأجرة" في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، رزق خلف وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، أحد عشر مطلبًا تتعلق بأوضاع السائقين في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشي.

وأوضح خلف، أن المطالب تتمثل بتقديم دعم حكومي لوقود المركبات العمومية على غرار الدعم المقدم للسلع الأساسية، وإعادة النظر في تسعيرة المواصلات وضبطها والتأكيد على الالتزام بها بعد نشرها وتعميمها على السائقين وعلى المواقع الإعلامية، اعفاء سائقي الأجرة والعمومي من الضرائب المفروضة على المركبات العمومية.

وبين أنه من ضمن المطالب، ضبط قطاع النقل العمومي وحماية المركبات العمومية ووقف المركبات الملاكي والموظفين من العمل، وتثبيت قيمة الترخيص المخفضة بنسبة 50% في الحملة للمركبات العمومية بشكل دائم، إلزام ملزمي المواقف العامة بخفض قيمة المبلغ المحصل على ألا تتجاوز (1) شيقل.

وتضمنت المطالب كذلك، ضرورة ضبط أسعار قطع الغيار للمركبات العمومية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، وتوفير أماكن/ مواقف آمنة للسائق للتحميل والتنزيل بأريحية في المفترقات الحيوية كرمزون السرايا والشجاعية والازهر، وإلزام مركبات المكتب بالعمل فقط مكاتب النقل الخاصة (التاكسي).

وطالب خلف، بتفعيل بريد لإرسال المخالفات حسب منطقة السكن لدفعها واستلام الاوراق للمركبات في منطقة السكن، وتفعيل الصندوق الوطني لحوادث السير لسائقي المركبات العمومي والأجرة.

بدورة شكر خلف وزارة النقل والمواصلات على التسهيلات التي قدمتها للسائقين كان آخرها حملة التخفيضات على رسوم الترخيص، مؤكدا، أن المطالب الجديدة جاءت بعد دراسة معمقة قامت بها النقابة، اجتمعت خلالها مع ممثلي السائقين، وكانت خلاصة شكاوى كثيرة قدمت إليها.

واستقبل اللواء أبو شرخ وفد نقابة سائقي الأجرة برئاسة م. رزق خلف، وعدد من أعضاء النقابة بمقر الوزارة بمدينة غزة، بحضور معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص، وخليل الزيان مدير عام المدارس والمعاهد، وأنيس عرفات نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام لمناقشة العديد من القضايا وذلك اليوم في مقر الوزارة.

وأكد أبو شرخ على ضرورة أهمية عمل نقابة سائقي الأجرة في خدمة هذه الشريحة من أبناء شعبنا والذي تعتبر شريحة مهمة وواسعه.

وتابع أبو شرخ أن وزارته تعمل وبشكل مستمر للتخفيف عن كاهل سائقي الأجرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

ووجه أبو شرخ التحية والشكر لسائقي الأجرة الذين يعتبرون واجهة المجتمع، داعيا للسير على الطريق وفق القانون، مؤكدًا، أن الوزارة ستدرس المطالب وستخرج بتوصيات للجهات العليا بما يخدم السائقين والمواطنين.