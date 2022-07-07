بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 ص
07 يوليو 2022
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بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022 ، شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد يومين من الانخفاض وخاصة في ظل ارتفاع اسعار الدولار الامريكي عالمياً ، المصريون يتابعون اسعار الذهب وخاصة مع قدوم فصل الصيف وبدا المناسبات التي تحتاج الي ذهب ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع ، بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022.

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022

 

سجل عيار 24- 1130 جنيهًا (شراء) وسجل عيار 24 (بيع) 1120 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

عيار 21 سجل 930 جنيها (شراء) وسجل عيار 21- (بيع) 920 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام. وسجل عيار 18- 855 (شراء) وسجل عيار 18- (بيع) 845 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 620 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 8020 جنيها.

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022

 

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1130 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 930 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 855 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 620 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8020 جنيهًا

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بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       بيع 1,091 شراء 1,098

عيار 22       بيع 1,000 شراء 1,007

عيار 21       بيع 955 شراء 961

عيار 18       بيع 819 شراء 824

عيار 14       بيع 637 شراء 641

عيار 12       بيع 546 شراء 549

الاونصة        بيع 33,943 شراء 34,157

الجنيه الذهب   بيع 7,640 شراء 7,688

الكيلو   بيع 1,091,429 شراء 1,098,286

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,060 جنيه   $56.13

سعر الذهب عيار 22  971.64 جنيه $51.45

اسعار الذهب عيار 21 927.49 جنيه $49.11

اسعار الذهب عيار 18 794.98 جنيه $42.09

سعر الذهب عيار 14  618.31 جنيه $32.74

سعر الذهب عيار 12  529.98 جنيه $28.06

سعر الذهب عيار 9    397.49 جنيه $21.05

اسعار أوقية الذهب     32,965 جنيه $1,746

اسعار جنيه الذهب      7,420 جنيه   $392.89

اسعار كيلو الذهب      1,059,960 جنيه     $56,125

 

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الخميس 7/7/2022

 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

6 يوليو 1,057 924.77       792.65       616.50       528.43

5 يوليو 1,071 937.55       803.61       625.02       535.73

4 يوليو 1,097 959.97       822.82       639.97       548.54

3 يوليو 1,097 959.91       822.77       639.93       548.51

2 يوليو 1,097 959.86       822.73       639.90       548.48

1 يوليو 1,096 959.00       821.99       639.32       547.99

30 يونيو       1,093 956.29       819.67       637.51       546.44

29 يونيو       1,099 962.08       824.63       641.37       549.75

28 يونيو       1,101 963.34       825.72       642.22       550.47

27 يونيو       1,101 963.27       825.65       642.17       550.42

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