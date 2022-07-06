سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022- سعر الاونصة والجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الجديدة عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث انخفض سعر الذهب في السعودية في التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حيث جاء سعر غرام الذهب اليوم متراجعاً بمقدار 5 ريالات، متأثراً بهبوط سعر المعدن الأصفر عالمياً مع التداول الضعيف للذهب في البورصة العالمية وفي ظل انخفاض حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في السعودية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر عيارات الذهب في السعودية بالغرام اليوم الخميس 2022

سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية: 212.92 ريال، ما يعادل (56.78 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 22 في السعودية: 195.18 ريال، ما يعادل (52.05 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية: 186.30 ريال، ما يعادل (49.68 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 18 في السعودية: 159.69 ريال، ما يعادل (42.58 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 14 في السعودية 124.20 ريال، ما يعادل (33.12 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022

أسعار الذهب المستعمل في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر غرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 198 حتى 195 ريالاً.

سعر غرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 180 حتى 190 ريالاً.

سعر غرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 170 حتى 181 ريالاً.

سعر غرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 150 حتى 155 ريالاً.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6622 ريالاً، ما يعادل (1766 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6626 ريالاً، ما يعادل (1767 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يوليو 2022