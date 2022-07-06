سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الجديدة التي طرأت على سعر الدولار في سوريا، لا سيما في ظل حالة التذبذت التي يشهدها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، كما لاحظنا زيادة البحث عن اسعار الدولار في سوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 يوليو 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 يوليو 2022

افتتحت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية اليوم في أسواق العاصمة دمشق على سعر شراء وصل إلى 3950 ليرة، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 3990 ليرة.

وقال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار، ليقترب من السعر في السوق السوداء، الذي بلغ 3900 للدولار في أبريل الماضي، بينما كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر اليورو والريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس للشراء إلى 4051 ليرة للشراء و4097 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1051 ليرة لشراء كل ريال مقابل 1064 ليرة لبيع كل ريال.

وبلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم الخميس إلى 208 ليرات للشراء، و212 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 12852 ليرة للشراء مقابل 13007 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية إلى 1073 ليرة للشراء مقابل 1087 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 يوليو 2022

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية، اليوم الأربعاء 6 يوليو، 225 ليرة للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 232 ليرة.