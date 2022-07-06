سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 7 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الجديدة التي طرأت على سعر الدولار في لبنان، لا سيما في ظل حالة التذبذت التي يشهدها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 7 يوليو 2022

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اليوم في لبنان في السوق السوداء إلى 29150 ليرة للشراء و29200 ليرة للبيع، مقابل 28900 ليرة للشراء و28950 ليرة للبيع، أمس.

وشدد مصرف لبنان المركزي على المصارف ومؤسسات الصرافة بضرورة الاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 7 يوليو 2022