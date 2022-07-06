كم بلغت الزيادة في حساب المواطن السعودي شهر يوليو 2022، حيث يتسائل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن نسبة الزيادة على حساب المواطن لكل مستفيد، لا سيما بعد زيادة الدعم للمستفيدين من حساب المواطن، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن كم بلغت الزيادة في حساب المواطن السعودي شهر يوليو 2022.

كم بلغت الزيادة في حساب المواطن السعودي شهر يوليو 2022

وأودع برنامج حساب المواطن السعودي، مخصص دعم شهر يوليو/تموز للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ56.

وجاءت عملية الإيداع اليوم الأربعاء، بعد تطبيق الضوابط الجديدة والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو/تموز الجاري بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، بنسبة 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، والذي بلغ 720 ريالا مقارنة بالدفعة السابقة والبالغ 417 ريالا.

ودعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين بالتسجيل التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو/تموز، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس/آب 2022.

رابط تحميل تطبيق حساب المواطن في السعودية 2022

يمكن تحميل تطبيق حساب المواطن السعودي لمستخدمي الهواتف الذكية التي تدعم نظام IOS لهواتف آيفون وآيباد من هذا الرابط بالنقر هنا.

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