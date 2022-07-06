الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في تل أبيب

أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن أجهزة الاحتلال الأمنية اعتقلت المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في مدينة "تل أبيب" بالداخل الفلسطيني، صباح أمس الثلاثاء.

وقال موقع "واللاه" العبري، إن عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، قادت إلى اعتقال المشتبه به في إصابة إسرائيلي بجروح على "الطريق السريع 4" الواصل بين "بني براك" و"جفعات شموئيل" في تل أبيب.

ولم يورد الموقع تفاصيل إضافية حتى اللحظة حول هوية المنفذ، فيما تشتبه أجهزة أمن الاحتلال أنه نفذ عمليته "بدوافع قومية".

وأمس الثلاثاء، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن المستوطن يبلغ من العمر 47 عاما، ونُقل إلى مستشفى قريب بجروح متوسطة مع إصابة في الرأس.

وكانت منطقة "بني براك" القريبة، شهدت في نهاية مارس الماضي، عملية طعن نفذها الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما) وأسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي.