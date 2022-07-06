استشهاد شاب سوري جراء غارة "إسرائيلية" قرب (المنطقة الأممية العازلة)

أفادت مصادر صحفية، باستشهاد سوري جراء عدوان "إسرائيلي" نفذته طائرة دون طيار قرب (المنطقة الأممية العازلة) في ريف القنيطرة الشمالي، أقصى جنوب غربي سوريا.

وحسب المصادر نفسها، فإن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة (المقالع) بمحاذاة خط "برافو" الذي يحد الضفة الشرقية لمنطقة (فصل القوات) الذي وضعته الأمم المتحدة عام 1974، للفصل بين القوات المتحاربة السورية والإسرائيلية عقب "حرب تشرين التحريرية" عام 1973".

وأكدت، أن "الطائرة الإسرائيلية دون طيار نفذت غارة على (مقلع هادي) الواقع إلى الشمال الغربي من بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما أسفر عن استشهاد شخص كان في المنطقة المستهدفة".

وتقع بلدة حضر إلى الجنوب الشرقي من المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل بريف القنيطرة الشمالي.