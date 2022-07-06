صورة إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة بالخليل كانت بطريقها لغزة

أحبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 2157 حبة يشتبه أنها حبوب الكبتاجون المخدرة، كانت مخبأة داخل شحنة أثاث معدني قادمة من تركيا، في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المباحث العامة وشرطة مكافحة المخدرات في محافظة الخليل تمكنوا من إحباط محاولة تهريب حبوب يشتبه أنها حبوب الكبتاجون المخدرة والتي كانت مخبأة بأرجل (طاولات) قادمة من تركيا.

وقال ارزيقات إنه بعد ورود معلومات للشرطة تم الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش الشحنة حيث تم ضبط هذه المواد بداخلها والتحرز عليها حسب الأصول.

وأفاد بأن الشحنة كانت في طريقها لقطاع غزة وقد تم ضبطها داخل مدينة الخليل.



