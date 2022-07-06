ضبط محل "جزار الخيول" بالخصوص.. دفن حصان وإرسال 4 لحديقة الحيوان

قررت جهات التحقيق في واقعة ضبط محل جزارة بمنطقة الخصوص، في محافظة القليوبية، الذي يقوم بذبح الأحصنة وسلخها وفرم لحومها وتوزيعها على محلات بيع الوجبات الجاهزة "التيك أواي"، في بعض المناطق بالقليوبية والقاهرة، دفن أحد الخيول التي تم العثور عليها مذبوحاً، في المدفن الصحي، بمعرفة مجلس مدينة الخصوص، وإرسال 4 أحصنة أخرى، تم ضبطها قبل ذبحها، إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

لجنة من الطب البيطري لضبط جزار الخيول

وتمكنت لجنة من الطب البيطري ومباحث قسم شرطة الخصوص والتموين من ضبط محل جزارة في مدينة الخصوص، يقوم بذبح الأحصنة وسلخها وفرم لحومها وتوزيعها على محلات الوجبات الجاهزة في القليوبية والقاهرة، كما يقوم بفرم لحوم الأحصنة وبيعها على أنها كفتة، في مدينة الخصوص، وتم ضبط أحد الأحصنة مذبوحاً، و4 أخرى جاهزة للذبح، وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط صاحب المحل وتولت الجهات المعنية التحقيق.

معلومات تقود لضبط جزار الأحصنة بالخصوص

تلقت إدارة الطب البيطري في الخانكة معلومات تفيد بقيام أحد المحلات في مدينة الخصوص بذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها لعدد من المحلات، وأيضاً بيع لحومها للطهي والأكل في محلات الوجبات الجاهزة والسريعة "التيك أواي".

تم الإعداد لحملة مكبرة، بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص، ومداهمة المحل، إذ تم العثور على حصان مذبوح و4 أخرى معدة للذبح، كما تم العثور على ماكينة فرم لحوم، وثلاجة كبيرة، وتم ضبط صاحب المحل، وتبين أنه يقوم بفرم اللحوم وتوزيعها على محلات في مناطق مختلفة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.