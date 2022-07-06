حالة طقس فلسطين يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى 2022

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو صافياً يوم الجمعة المقبل 8 يوليو 2022، والذي يصادف يوم وقفة عرفة، بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم السبت المقبل 9 يوليو 2022، أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443، صافياً بوجه عام وحارا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.