الاحتلال يؤجل محاكمة 7 مقدسيين ويستدعي أسيراً محررًا للتحقيق

أجلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، محاكمة ستة شبان مقدسيين، ومددت اعتقال آخر، واستدعت أسيراً محرراً للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجلت محاكمة الشبان: إسماعيل محيسن، وخالد محيسن، وقاسم درباس، وعبد الله أبو ريالة، ومحمد هيثم مصطفى، ومحمد الرازم، من بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة حتى الــ 20 من أيلول المقبل.

وقالت المصادر: إن محكمة الاحتلال قرّرت تأجيل محاكمة الشاب محمد زياد القنبر من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة للمرة السادسة على التوالي، حتى الثامن عشر من تموز الجاري.

هذا، واستدعت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر فؤاد القاق من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للتحقيق معه غداً الخميس.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير القاق، خلال حزيران المنصرم بعد قضائه 4 سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال.