منظمة الصحة العالمية تشير إلى إصابة الأطفال بجدري القردة

أعلنت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مكافحة جدري القردة روزاموند لويس، أن المنظمة تسجل إصابات بجدري القردة لدى الأطفال حول العالم.

وقالت روزاموند لويس في إفادة صحفية: "هناك تقارير عن حالات جدري القردة لدى الأطفال، حتى الآن ثلثهم تقريبا دون سن العاشرة ونصفهم دون سن الخامسة".

وأضافت أن انتقال مرض جدري القردة بين المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما لا يزال مفتوحا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنا بالعدوى من خلال "التعرض للعدوى بالمنزل".

وتم تحديد في الآونة الأخيرة، أكثر من 6 آلاف إصابة بجدري القردة في 58 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تماما للمختصين.

وأعلنت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في أواخر يونيو، أن تفشي مرض جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، في الوقت نفسه، أقرت اللجنة بـ"الطوارئ" لتفشي هذا المرض ودعت إلى السيطرة على انتشار العدوى.