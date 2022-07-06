أسماء مواليد ذكور الاسم والمعنى 2022- أسماء أولاد من القرآن الكريم ومعنى الاسم 1443 هـ

أسماء أولاد من القرآن الكريم ومعنى الاسم 1443 هـ - أسماء ذكور الاسم والمعنى 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسماء أولاد ذكور جديدة قوية وتحمل معنى كبير، كما لاحظنًا وجود اهتمام كبير من قبل الناس بالبحث عبر محركات جوجل عن أسماء أولاد من القرآن الكريم، وفي الوقت ذاته يعتبر اختيار اسم المولود من الأشياء الصعبة والمحيرة بالنسبة للأم والأب، قرر فريق فلسطين اليوم أن يقدم لكم أسماء أولاد من القرآن الكريم ومعنى الاسم 1443 هـ - أسماء ذكور الاسم والمعنى 2022.

أسماء أولاد من القرآن الكريم ومعنى الاسم 1443 هـ - أسماء ذكور الاسم والمعنى 2022

آدم: وهو اسم سيدنا آدم أبو البشرية عليه السلام ومعناه الشخص ذو البشرة السمراء.

أبيل: هو الشخص الجميل الذي لا يرى في ضوء الشّمس لشدة جماله.

أسامة: هو اسم من أسماء الأسد ويٌطلقه الكثير على المواليد الذكور لكي يٌشبه الاسم في القوة.

أديب: معنى الاسم التمسّك بالأخلاق الحميد.

أصيل: يعني هذا الاسم الأصالة التي يتميز بها العرب، ومأخوذ من الأصالة بين العرب والغرب أيضًا.

أشهب: هو الشخص ذو البشرة البيضاء الخالية من أي نقطة سوداء، كما يعني بياض وصفاء القلب.

إلياس: وهو اسم نبي الله إلياس الذي ذٌكر اسمه في القرآن الكريم ، وتعنى كلمة إلياس الإنسان المنقطع عن الناس من أجل أنّ يعبد الله.

أسماء أولاد من القرآن الكريم ومعنى الاسم 1443 هـ - أسماء ذكور الاسم والمعنى 2022

أمجد: يعني الماضي العريق والعقيق، حيثٌ يقال الفراعنة همّ صناع المجد.

أرغد: يعني الاسم الأرض المثمرة بسبب خصوبتها.

أسماء أولاد جديدة مع معانيها

تقع العديد من الأمهات بل والعائلات في حيرة عندما تنتظر قدوم مولود جديد خاصة إذا كان ذكر فتقوم الأم برحلة البحث عن اسم مميز ونادر يحمل اجمل المعاني يتناسب مع العصر، ومن أجمل أسماء الاولاد ومعانيها ما يلي:

عُدَّيْ: نسبة الى قبيلة عدي.

فِرَاس: الذكي المتوقد.

رَاشِد: المستقيم أو من يقول الحق.

رَشيد: يعني الرجل الحكيم والقادر على تحمل المسؤولية.

بشار: معناه البشرى والفرح.

خاطر: ما يخطر بالبال أو القلب.

تامر: معناه الشخص الذي يكثر رزقه.

ثامر: وهو الشجر المثمر.

كريم: وهو الشخص كثير العطاء.

فهد: اسم حيوان مفترس الفهد.

يحيى: هو اسم نبي الله يحي.

حمزة: هو اسم من أسماء الأسد واسم الصحابي حمزة بن عبد المطلب.

نَوْفَل: يعني الشخص الجميل وكثير العطاء.

مُعاذ: هو المحصن وتعنى أيضًا ألجأ إلى الله.

سُهَيْل: تصغير سهل واسم نجم في السماء.

مالك: هو من يملك الشىء أو الحاكم.

راجي: تعني من يرجو شىء أو يتعلق به.

توفيق: يعنى النجاح والتفوق.

خَطَّاب: كثير الخِطاب.

ماهر: بارع.

زياد: النمو والعطاء.

مراد: هدف أو مقصد.

ساهر: من يتأخر في النوم.

إمام: من يؤم الناس في الصلاة ويعني أيضًا الشخص الناجح الذي يقتضي به الناس، كما تعني من هو في المقدمة.

رامز: يعني إيماء أو إشارة وهو فاعل من رمز.

شاهين: هو اسم يٌطلق على فصيلة من أنواع الصقور. .

مازن: يعني الشخص الذي يتمزن على قومه.

شادي: يعني طالب العلم والأدب.

إلهامي: يعني الشخص الشجاع صاحب الإدارة القوية.

باهر: يبهر من يراه بوجهه المنير.

حمد: الثناء والشكر.

ناصر: جاء الاسم من النصر ويعني منً ينصر غيره.

يزيد: الزيادة والنماء.

عاصم: المانع والحامي.

مُلهم: معنى الأسم من الإلهام أي الشخص الذي يدل غيره على فعل الخير.

حبيب: المحبوب او الودود.

حمزة: من اسماء الأسد.

نيروز: الربيع بالفارسية.

لؤي: الثور الوحشي.

فادي: الذي يضحي بنفسه من أجل غيره.

غسان: نادر الشباب.

غيث: هو المطر الذي يأتي بعد فترة كبيرة من الجفاف وينزل من السماء ويروى من خلاله الزرع.

رائف: الرؤوف الرحيم.

سنمار: القمر.

صفوان: صخر املس.

رشاد: هداية وهو نقيد الضلال.

رشدي: ذو رشد.

رويد: تمهّل, رفق.

نيار: شدة ضوء النار وحرها.

مروان: مثني المَرْو وهو الحجر الأبيض.

أسماء أولاد ذكور من القرآن الكريم 2022

زكريا: هو اسم نبي الله زكريا ويعني الذي يذكر الله.

أدهم: الشخص الذي يشوبه السواد.

شهاب: نجم.

عادل: هو الشخص الذي يحكم بالعدل.

سامر: يسهر الليالي.

مهند: السيف.

فارس: الاسم مشتق من الفروسية.

تامر: كثير الرزق.

بسام: معناه الشخص الذي يبتسم كثيرًا.

راجح: الشخص العاقل.

عمار: الحليم البناء.

معاذ: المحصن باسم الله

مصعب: الذي يتحمل الصعاب وقت الشدة.

أنس: من اسماء الصحابة ومعناه المؤانسة.

وسيم: هو الشخص الجميل.

ايوب: هو اسم نبي الله أيوب.

اشرف: معناه الشرف.

خليل: الصديق الوفي.

بلال: الندى, او مايبل من الماء.

بهاء: المنظر الحسن.

باسم: المبتسم.

باسل: الشجاع.

ايمن: من الميمنة, اليمين.

اسلام: هو أحد الاسم العبرية و معناه يسمع الله وهو ابن نبي الله يعقوب عليه السلام.

أنيس: من الونس والالفه.

رابح: فائز او غانم.

توفيق: النجاح في العمل.

جواد: كريم ومعطاء.

حكيم: صاحب الحكمة.

راشد: هو المدرك والعاقل الراشد.

رضوان: هو اسم خادم الجنة.

أسمر: اللون الذي بين السمار والسواد.

اياد: القوي الشديد.

حاتم: قاضي.

باهي: شديد الجمال والحسن.

مروان: الحجر الابيض.

لؤي: الثور الوحشي.

مصطفى: هو الشخص المفضل أو المختار هو اسم من أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

جاد: هو الشخص المعطاء كثير الكرم، ويٌعرف في اللغة الفارسية حجر اخضر ثمين.

نادر: يعني الشئ المميز وقليل الوجود.

سراج: المصباح المضئ.

شهاب: هو الشىء المضئ من النار.

تامر: اسم يُطلق على صاحب التمر، ويعني الخير والرزق الوفير.

تقي الدين: شخص يخاف الله.

تحسين: تجويد وإتقان العمل.

توفيق: يعنى السداد في العمل والحياة والنجاح.

تيسير: تسهيل وسعاة.

تلال: هو اسم يٌطلق على الأجزاء المرتفعة من سطح الأرض.

تليد أو تالد: مجد قديم.

تميم أو تمام: الشخص شديد الكمال.

تائب: الطائع والراجع للحق.