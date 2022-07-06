أدعية لأمي وأبي الميتين في وقفة عرفة

أدعية لأمي وأبي الميت في وقفة عرفة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدعية لأبي وأمي المتوفيين في يوم عرفة، ويجب اغتنام فرصة يوم عرفة في دعاء لأبي للمتوفى بالتحديد، فقد قال الرسول "صل الله عليه وسلم" : "عندما يموت الإنسان ينقطع عمله في هذه الحياة إلا من ثلاث وتكون، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، وهذا ما يدفعنا لان ندعو لأمواتنا واموات المسلمين، وسنقدم لكم في هذا المقال أدعية لأمي وأبي الميت في وقفة عرفة.

أدعية لأمي وأبي الميت في وقفة عرفة

وسترفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، دعاء لوالدي المتوفي في ليلة القدر ودعاء لوالدتي المتوفية في ليلة القدر، كما سنرفق لكم في نهاية مقالنا العديد من الصور لأدعية للمتوفي، إلى جانب فيديو دعاء للمتوفي بصوت الشيخ المميز مشاري العفاسي.

دعاء لوالدي المتوفي في وقفة عرفة 2022

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻷ‌ﺑﻲ ﻣﻦ وقفة عرفة ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷ‌ﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻭﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻭﺑﺸﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﺟﻌﻞ ﺩﻋﺎﺀﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ

اللهم بحق هذا اليوم الكريم وبحق يوم عرفة ارحم عبدك "ذكر اسم المتوفي"، فأنت الرحيم وأكرمه بالجنة فأنت الكريم.

اللهم في يوم عرفة اغفر وارحم "المتوفي" واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار ووالديه يارب العالمين آمين.

اللهم ارحم من اشتاقت لهم ارواحنا وهم تحت الثرى في هذه الليلة المباركة يوم عرفة.

اللهم ارحم من لم يلحق يوم عرفة هذا العام معنا واجعله آمنًا مطمئنًا في جنتك يا الله.

في يوم عرفة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية لأمي المتوفية في وقفة عرفة 1443 هـ

اللهم ارحم من ضمه التراب، ارحم موتانا واجعل قبر روضة من رياض الجنة.

اللهم في يوم عرفة اجعل قبر “اسم المتوفي” في نُور دائم لا ينقطع واجعله في مساكن جنتك آمن مُطمئن يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر، وصير فيه أمورنا من عسر إلى يسر، وارحم امواتنا واموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أسألك يا الله بحق هذه الليلة المباركة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، وتجاوز عن سيئاتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم استجب لمن رفع يديه بالدعاء في يوم عرفة اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر زلاتنا وثبت قلوبنا وارزقنا من حيث لا نحتسب آمين.

اللهم بحق يوم عرفة ارحم جميع اموات المسلمين والمسلمات وتقبل منا أعمالنا، واجعلنا من قائمي يوم عرفة اللهم امين.

في يوم عرفة اسالك يا الله إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً فشفّع فيه القرآن وارحمه من النّيران واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها وآخر حرفٍ تلاه.

اللهم ارحم "اسم الميت" واجزها خير ما جزيها خير الجزاء واجمعنا بها في جنتك أتى يوم عرفة وزاد القلب أحزانا ولوعة الوجد والشوق أعيانا.

فيديو دعاء لأبي في يوم وقفة عرفة 2022

في نهاية مقالنا سنقدم لكم فيديو مميز دعاء لوالدي المتوفي بصوت الشيخ ذو الصوت العذب مشاري العفاسي، وأسأل الله أن يرحم مواتنا وموتى المسلمين، وأن يسكنهم فسيح جناته ويدخلهم الجنة دون حساب.

دعاء لأمي في يوم عرفة 2022