حكم صيام يوم عرفة وقبله.. حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، يوم الجمعة المقبل يحل علينا يوم عرفة، إذ باقي على هذا الزائر الجميل نحو 72 ساعة فقط، هذا اليوم الذي ينتظره المسلمون كونه يعد من أفضل أيام السنة، لما يحمل في طياته الأجر والثواب العظيمين، إذ يقوم المسلمون بأعمال صالحة في هذا اليوم، كما إن الحجاج يقومون بأعمال خاصة بأداء فريضة الحج، لهذا يحرص المسلمون على اغتنام هذا اليوم لنيل أجره وثوابه العظيمين.

حكم صيام يوم عرفة منفردا

ويبحث المسلمون في كل مكان في البلاد عن، حكم صيام يوم عرفة وقبله.. حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، لأنه من أهم الأيام التي تمر على المسلمين، حتى إن صيام يوم عرفة له أجر وثواب عظيمين، حيث إنه يكفر عن ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وهو ما يدفع المسلمون لاستثمار هذه الأيام المباركة، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حكم صيام يوم عرفة منفردا، حتى تعم الفائدة والأجر والثواب العظيمين بين كل المسلمين في كل أماكن تواجدهم.

حكم صيام يوم عرفه للشيخ عبدالله المصلح pic.twitter.com/xDP3lBoMmm — طارق / Tareq (@tareq10842930) July 6, 2022

#الضمان_الاجتماعي



#حساب_المواطن



#نونو_سانتو_مدربا_للاتحاد



اذا وافق يوم عرفه يوم الجمعه فما حكم صيام الجمعه ؟



وماهو الاحوط ؟



ابن باز رحمه الله يجيب pic.twitter.com/oEKQl24rNW — احمد (@CsUtwmf) July 4, 2022

حكم صيام يوم قبل عرفة

ويبحث المسلمون كثيرا في هذه الأيام عن، حكم صيام يوم قبل عرفة، حيث إن يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، وأحد أيام الأشهر الحرم لقول الله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" [سورة التوبة: 39]، ومن بينها شهر ذي الحجة، لهذا تجد البحث عليها كثيرا في هذه الأيام خاصة أن يوم عرفة على الأبواب.

فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله الطيار

مفوض الإفتاء بمنطقة القصيم

(حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة) pic.twitter.com/0eC9NeNO4J — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) July 6, 2022





صيام يوم عرفة ويوم قبله

ويهتم المسلمون في البحث عن، صيام يوم عرفة ويوم قبله، و، حكم صيام يوم عرفة وقبله.. حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو تساؤل يبحث الملايين عن اجابته، دفع فريق العمل في الوكالة إلى البحث عن إجابة عن هذا التساؤل، إذ يرى الجمهور من العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده، وإنه إذا أتى يوم عرفة يوم جمعة و صامه المسلم منفردًا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه.