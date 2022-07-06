دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل مكتوب ومستجاب 2022-1443 .. دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل مكتوب ومستجاب 2022-1443 ، ويبحث الملايين من الأشخاص عن دعاء يوم عرفة من أجل التضرع به إلى الله عزوجل لا سيما أن في هذا اليوم يعد من أعظم أيام الله عزوجل لما لها من فضائل كبيرة وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري ادعية يوم عرفة حتى يتمكن كافة الأشخاص من التعرف عليه بكل سهولة تامة ، ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن هذا اليوم هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة ، وعن التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع فهو على النحو التالي:

دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل 2022-1443

أولا: دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل 2022-1443 ، "اللهم بيوم عرفة الفضيل وأكتب السعادة، والخير الأبدي، وأرزقهن من واسع كرمك وفضلك، فأنت على كل شيء قدير، يا رب بيوم عرفة، أجعل خواتي ممن شملتهم بعفوك، وكرمك، وأرزقهن منرك الذي لا يخبو ومن فيض الأيمان بك".

ثانيا: دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل 2022-1443، (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)) ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لصالح الأعمال ويكتبنا وذريتنا من عتقائه من النار. اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبواب المغلقة.

ثالثا: دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل 2022-1443، اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً، واستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً أو جهلاً أو قلة مبالاة بها. دعاء يوم عرفة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

رابعا: دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل 2022-1443 ، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

خامسا: دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل 2022-1443 ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ.

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب

حكم صيام يوم عرفة PDF

وقبل أن بدأ في الحديد عن هذه التفاصيل التي تأخذكم إلى فضل صيام يوم عرفة وضعنا لكم حديث نبوي عن النبي محمد صلى الله عليه وسم وجاء فيه "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .

فضل صيام يوم عرفة

وفي يوم عرفة يكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات وفيما يلي فضائل صيام يوم عرفة وهو على النحو التالي:

أولا: فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

ثانيا: ونواصل معكم فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

ثالثا: وفي فضل صيام يوم عرفة الثالثة أنه يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

رابعا: كما أنه من فضل صيام يوم عرفة هو انه يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]. وفي نهاية المقالة حول دعاء يوم عرفة للأبناء والأهل مكتوب ومستجاب 2022-1443 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .