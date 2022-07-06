"أسوأ جفاف منذ 70 عاماً"... نهر إيطالي يهدد اقتصاد البلاد

تحدث تقرير إعلامي بريطاني عن أسوء موجة جفاف تضرب نهرا في إيطاليا مهددة بثلث الإنتاج الزراعي في البلاد.

هذا ويعاني نهر بو من أسوء موجة جفاف منذ 70 عاما.

ونشرت صور للأقمار الصناعية تم التقاطها للنهر وتظهر تغيرا كبيرا في حجمه بين يونيو/ حزيران 2020 ويونيو 2022، لتفرض السلطات المحلية حالة الطوارئ لتقنين المياه من المنازل والشركات، وذكرت الصحيفة أن العديد من أجزاء النهر تعرضت للجفاف.

ووفقا لشركة الكهرباء الحكومية، فإن 55% من الطاقة المتجددة التي تنتجها محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا تأتي من نهر "بو" وروافد، ويخشى الخبراء من أن يؤدي قطع إمدادات الطاقة الكهرومائية إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون.

يذكر أن نهر بو يعتبر أحد أطول الأنهار في إيطاليا ويمتد لأكثر من 400 ميل في شمالي البلاد.