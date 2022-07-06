قوات الاحتلال تستهدف منازل المواطنين في يطا بالذخيرة الحية

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالذخيرة الحية منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، في تصريح صحفي، بأن قوات الاحتلال استهدفت بالذخيرة الحية منازل المواطنين في تجمع خلة الضبع بمسافر يطا، ما أدى الى تضرر أسطح وجدران أربعة منازل جراء إصابتها بشكل مباشر بالرصاص الحي، تعود لمواطنين من عائلة دبابسة، حيث سادت حالة من الخوف والفزع في صفوف الأطفال والنساء.

وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال تنفذ منذ أيام تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة "بئر القط" القريبة من تجمع الحلاوة، وفي محيط عدد من التجمعات السكنية في مسافر يطا المهددة بالهدم والتهجير، بهدف الاحتلال من ذلك ترويع الأهالي وتهديد حياتهم، لدفعهم لترك تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.

يذكر أن محكمة الاحتلال العليا كانت قد رفضت في وقت سابق من هذا العام التماسا تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلان تجمعاتهم مناطق "إطلاق نار"، الأمر الذي سمح لتلك القوات بالاستمرار في تنفيذ تدريبات عسكرية في تلك المناطق على طريق هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.