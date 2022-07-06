إصابة مواطن إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بأريحا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على المواطن عطالله سليمان مليحات، خلال اقتحامها منطقة عرب المليحات غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في تصريح صحفي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطن مليحات بالضرب بأعقاب البنادق وأصابوه بجروح، نقل على إثرها الى المستشفى.

وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عرب المليحات، وأجرت عمليات تفتيش دقيق لمساكن المواطنين، وصورت ساكنيها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشار إلى أن المنطقة تضم 1200 فرد من عرب المليحات والكعابنة يعيشون على تربية المواشي في المناطق الغورية والشفاغورية بالمعرجات منذ ستينيات القرن الماضي، بعد أن شردوا من أراضيهم إبان النكبة عام 1948.