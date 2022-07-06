من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني في الأردن- خطيب الأميرة إيمان نجلة الملك عبد الله الثاني، انتشر خبر خطبة الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، فهي كانت مفاجأة بالنسبة للملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ باتوا يبحثون عن، من هو خطيب الأميرة إيمان نجلة الملك عبد الله الثاني في الأردن، لاسيما وأنه ليس من أبناء العائلة المالكة في المملكة الأردنية.

من هو خطيب الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني ويكيبيديا

ويبحث المهتمون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن، من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني في الأردن- خطيب الأميرة إيمان نجلة الملك عبد الله الثاني، لأنه فضولهم يدفعهم لمعرفة من هو الذي تقدم لخطبة ابنة ملك الأردن، خاصة أنه غريب عن العائلة المالكة، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الجواب عن تساؤلكم حول، من هو خطيب الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني ويكيبيديا، حتى تشبع فضولهم ورغبتهم في معرفة من هو هذا الشاب.

خطوبة 💍 صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني مبارك اميرتنا الحلوة pic.twitter.com/R4kSE8KQpP — Jiji Sami😍😍 (@Jiji30702993) July 6, 2022

خطيب الأميرة إيمان في الأردن

وبعد البحث وجدنا أن، خطيب الأميرة إيمان في الأردن، هو السيد جميل ألكساندر ترميوتس ولد في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، من أصول يونانية.، يحمل خطيب الأميرة إيمان عبد الله الثاني في الأردن، درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

عمر الأميرة إيمان عبدالله الثاني

ويهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما الفتيات منهم، في البحث عن، عمر الأميرة إيمان عبدالله الثاني، فهن لديهن الفضول لمعرفة عمر الأميرة الأردنية، وما سبب اقبالها على الزواج من هذا الشاب التي تقدم لها، وهل هو مسلم أو مسيحي، كل هذه الأسئلة تدور في أذهان من يهتمون في الاطلاع على مثل هذه الأخبار، كونها تجد اهتماما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن عمر الأميرة إيمان 25 عاما.

الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير pic.twitter.com/fUSlfalFCv — Rania Al Abdullah (@QueenRania) July 6, 2022

‏الأميرة ايمان عبدالله الثاني فيس بوك

من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني في الأردن- خطيب الأميرة إيمان نجلة الملك عبد الله الثاني، ويحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن، ‏الأميرة ايمان عبدالله الثاني فيس بوك، فهم يريدون متابعتها والتعرف على شخصيتها وحياتها الخاصة، وماذا سيحدث أن تنشر بعد إعلان خطوبتها من الشاب الفنزويلي من أصول يونانية، والذي يدعى السيد جميل ألكساندر ترميوتس ولد في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، ونرفق لكم صحفة، الأميرة ايمان عبدالله الثاني فيس بوك.