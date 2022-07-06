الاحتلال يرفض تقديم العلاج والفحوصات للأسير رامي احدوش

رفضت ما يسمى بإدارة سجن عوفر الصهيونية، اليوم الأربعاء، تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للأسير رامي إبراهيم محمد احدوش، حيث أنه كان مقررًا إجراء عملية جراحية له قبل اعتقاله الحالي.

وأفاد الأسير رامي احدوش في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه قبل اعتقاله الحالي قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له لوجود أربعة كتل في المرارة، وطلب من عيادة السجن إجراء فحوصات طبية إلا أن العيادة طلبت منه أوراق طبية من الخارج وقامت عائلته بإرسال الأوراق لعيادة السجن عبر الفاكس المخصص لها إلا أنها تنكر استلامها وترفض إجراء الفحوصات له أو حتى تزويده بالأدوية اللازمة له وحتى الطعام المخصص بالمرضى أمثاله فهو لا يتلقاه.

وناشد الأسير احدوش في رسالته ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال للتدخل للإفراج عنه لإجراء العملية الجراحية وتلقي العلاج اللازم له خارج سجون الاحتلال خاصة وأن سلطات الاحتلال الصهيوني حولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 14/06/2022م؛ وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير رامي احدوش من بدلة صوريف بمحافظة الخليل ولد بتاريخ 17/12/1982م؛ وهو متزوج، ولديه 5 أطفال، وله اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي حيث أمضى سبع سنوات.